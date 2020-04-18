«Туда не ходи, сюда ходи»

28-летняя Диана Максимихина — первый и пока единственный человек в Северной столице, 17 апреля по решению суда избежавший штрафа за нарушение новых запретов, принятых чиновниками. Остальным приходится платить за такие вещи, как, например, проход в неположенном месте или приход в запрещенное место. 1 апреля городские власти утвердили новые административные законы с формулировкой «во избежание развития коронавируса». По меньшей мере четырем петербуржцам миновать наказания за мелкие «проступки» (почти такие же, как у Максимихиной) не удалось. Еще около 120 человек сейчас ждут суда.

Диана Максимихина — волонтер петербургского штаба добровольцев по помощи людям в ситуации распространения коронавируса. Около 17 часов 11 апреля она принесла продукты пожилой женщине, проживающей в центре Петербурга, и возвращалась домой. Путь волонтерки пролегал через Александровский сад и расположенную на его территории детскую площадку. Как объясняет сама Диана, «являясь в душе художником, она решила сделать в хорошую погоду в красивом месте фотографии». Заграждения (сам сад не был закрыт на проход, а детскую площадку огородили красно-белыми лентами) девушка заметила, однако серьезным препятствием их не посчитала.

Едва Максимихина окончила фотосессию и покинула детскую площадку, к ней подъехал автомобиль, из которого вышли сотрудники полиции. Полицейские попросили Диану остановиться, предъявить документы и составили в отношении нее протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Как уточнили «Новой» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Максимихина «нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении противоэпидемиологических мероприятий в условиях введенных запретов и ограничений в целях противодействия распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Диана Максимихина и Александр Передрук. Фото: peredruk / Facebook

Теоретически за проход по детской площадке и минутную остановку там же девушке грозил штраф размером до 40 тысяч рублей. Однако 17 апреля Октябрьский суд Петербурга прекратил производство по делу Максимихиной на основании ст. 2.9 КоАП РФ. Как рассказал «Новой» адвокат Александр Передрук, представляющий интересы обвиняемой, судья Елена Сергеева сочла правонарушение девушки малозначительным, не влекущим общественно опасных последствий, поэтому ограничилась устным замечанием нарушительнице.

Но Диане удивительно повезло. Все предыдущие аналогичные административные дела петербургские суды рассмотрели, признав «нарушителей» виновными и оштрафовав их.

Напомним, с 1 апреля в Петербурге действует официальный запрет на посещение парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок, храмов и кладбищ, парикмахерских, ресторанов, кафе, бассейнов, фитнес-центров, любых культурных, развлекательных, досуговых учреждений и массовых мероприятий. Список закрытых общественных мест определен местными властями в статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности». Нарушение правил посещения грозит нарушителям штрафными санкциями — от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. При повторном нарушении — до 50 тысяч рублей.

Первое в Северной столице наказание за нарушение городских запретов в период пандемии досталось петербуржцу Алексею Полищуку, который вечером 8 апреля вышел с сыновьями на прогулку на детскую площадку. Мужчину задержали и признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 15 апреля Ленинский районный суд оштрафовал Полищука на 15 тысяч рублей.

Затем 9 апреля под руку правоохранителям подвернулась Алина Кадомцева, тоже волонтер городского штаба добровольцев, которая, возвращаясь с работы, прошла через огороженный Приморский парк Победы. Девушка частично признала свою вину, объяснив, что просто не заметила лент и знаков. Тем не менее 15 апреля Петроградский районный суд признал ее виновной в нарушении, хотя и учел имущественное положение девушки, назначив штраф ниже нижнего предела — 8 тысяч рублей.

15 апреля выход на спортплощадку обернулся штрафом для двоих жителей Пушкина — Павла Харчева и Даниила Моргунова. Несмотря на заграждения, один из парней отправился туда, чтобы подтянуться на турнике. В отношении молодых людей полиция составила протоколы. 16 апреля Пушкинский районный суд переквалифицировал действия правонарушителей Харчева и Моргунова на ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности» и назначил по две тысячи рублей штрафа каждому.

Всего, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с начала апреля более 120 протоколов составили правоохранители (сейчас в их число входят: сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, Росжелдора, Роскосмоса, Росатома, сотрудники Комитета по законности Смольного и др.) на петербуржцев, не соблюдающих новых законов, то есть — не противодействующих распространению коронавируса так, как теперь предписывается. Если допустить, что по всем фактам суды вынесут обвинительные решения, то — по минимальным меркам — это составит 1,8 млн рублей штрафов.