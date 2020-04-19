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Книжная койка: день 30, Гаврилов

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской. Последний рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От автора
 

Это последний рассказ, который я подбрасываю на вашу книжную койку.

Пока эти тексты выходили в «Новой» я получала порядочно благодарностей, но и немало упреков. Что я предлагаю «старье», что многие из этих текстов (и, уж точно, большинство авторов) слишком известны, что баланс между авторами-мужчинами и авторами-женщинами не соблюден.

Все это правда. И все это — в этом случае — не имеет для меня значения.

Я хотела показать, какая сила бывает у короткого замкнутого на себя текста. Я хотела предложить набор текстов, настроение которых менялось бы от дня ко дню, текстов специальным образом не выстроенных в «линейку». (Мне часто, кстати, писали: «Зачем вы предложили такой-то рассказ, он же не встраивается в вашу линейку?») Но там не было никакой линейки, была только нитка, на которую эти тексты нанизаны — моя к ним любовь. Этой любовью я и хотела поделиться. Все.

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

Юрий Гаврилов. «И восходит солнце»

— Заканчиваю замечательным рассказом нашего соотечественника и современника — совершенно, на мой взгляд, недооцененного.

Это поразительный текст, вроде бы развенчивающий романтическое, «хемингуэевское» отношение к литературе, а на самом деле помножающее его на сто. Важная для меня последняя нота.

Дальше — лежите сами.

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Теги:
карантин, критика, рассказы

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