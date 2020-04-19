Конкуренция

У Даши Гронцман была фамилия по мужу. Рома Гронцман был «джиарщиком» — начальником управления по связям с государственными и правительственными организациями в ЕТЭК, Евразийской транспортно-энергетической корпорации. То есть был топ-менеджером крупнейшей компании, и Даше это очень нравилось. Тем более что ему было всего тридцать два года, а ей — двадцать семь. Рома был светловолосый и сероглазый, высокий и худой. Он был на одну четверть немец, по дедушке, отсюда и фамилия. Даша в него влюбилась сразу и насмерть, как только увидела. Он тогда был совсем почти никто, а она — просто выпускница Вышки. И всего за пять лет — такой взлет. Новая квартира, коттедж в поселке «Мичиган».

Рома обожал Дашу. Бывало, ночью он шептал:

— Ты не уйдешь от меня? Ты не бросишь меня?

— Какой ты смешной, я ведь люблю тебя, — шептала она, прикрыв глаза и вспоминая Алика Ханифатова.

Да, у нее уже два года был любовник.

Он тоже работал в ЕТЭК, тоже топ-менеджером, начальником Первого технического управления. Небольшого роста, широкоплечий, смуглый и темноволосый. Сосед по дачному поселку «Мичиган». Рома часто ездил по стране — вот они с Аликом и встречались то у него на даче, то в Москве.

Алик давно был в разводе. Он очень любил Дашу и все время звал ее замуж. «Мне хорошо с тобой!» — шептала Даша, но не давала ответа. Алик вздыхал и говорил: «Конечно, у нас с твоим мужем зарплата одинаковая и коттеджи по одному типовому проекту! И вообще он — настоящий ариец! А я — бедный азиат!» Алик был тонкий и остроумный, несмотря на мускулатуру и волосатую грудь.

Даша за это его особенно ценила. Но выбор сделать не могла.

Однажды Рома рассказал ей, что в октябре будет общее собрание акционеров и что первый вице-президент уходит на пенсию.

— Мне сказали, что это шанс для меня лично. Хотя есть сильный конкурент. Некий Ханифатов Альберт Рауфович. Первое техническое управление.

— Он что, лучше тебя? — засмеялась Даша.

— Гораздо! — ответил Рома. — Его дядя — главный акционер одной серьезной нефтяной компании. Так что вот.

Даша это прекрасно знала, но сказала:

— Все равно надо бороться. Я в тебя верю.

— А ты меня не бросишь, если меня не выберут первым вице?

— Дурачок, — она обняла его еще крепче. — Я так тебя люблю…

***

— Выборы-шмыборы, — грустно сказал Даше Алик Ханифатов. — У меня есть серьезный шанс. Но и серьезный конкурент. Твой супруг, ты уж извини.

— Я его, конечно, уважаю, — сказала Даша, — но посмотри на вещи реально: «джи-ар» и «первое техническое». Это несравнимо!

— Не в том дело, — сказал Алик. — Твоего мужа двоюродный дедушка, некий Вальтер Гронцман, — директор Европейской транспортно-энергетической ассоциации.

— Я верю в тебя! — сказала Даша. — Не опускай руки.

— А вот сделают меня первым вице, — сказал Алик, — ты тогда с ним разведешься и выйдешь за меня замуж?

— За кого ты меня считаешь? — возмутилась Даша.

— А если ничего не получится, ты меня, конечно, бросишь, — грустно продолжал Алик. — Но я не умру от тоски. Я буду вспоминать эти два года счастья.

Вот ведь какой! Даша чуть не расплакалась.

«Как бы ни повернулись дела, — размышляла Даша в тот самый день, когда в загородном отеле шло собрание акционеров ЕТЭК, — что бы там ни получилось, это будет какое-то решение.

Неважно, кто победит. Главное, они наконец станут разными.

Вот тут мне придется выбирать по-настоящему.

Можно уйти к победителю. Уйти от Ромы к Алику. Или, если Рома победит, остаться с ним и порвать с Аликом. Это цинично, но жизненно.

А можно наоборот! Можно остаться с лузером. А победителю сказать: «Я свою любовь на бонусы и опционы не меняю!» Это романтично и благородно».

Даша открыла свой макбук. Тут же в глаза бросилась новость:

«Завершилось общее собрание акционеров и заседание совета директоров крупнейшей транспортно-энергетической корпорации». Кликнула. Вывалились ссылки. Ну вот, наконец: «На собрании акционеров ЕТЭК принято решение назначить двух первых вице-президентов. Ими стали Роман Гронцман и Альберт Ханифатов».

— Блин! — громко сказала Даша. — Еще четыре года мучиться.