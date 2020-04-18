Книжная койка: день 29, Мисима
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Юкио Мисима «Патриотизм»
— Мне кажется, мы должны перечитывать этот рассказ чаще. Он (независимо от интенций его великого сочинителя) о бессмысленности Великого Смысла. И с каждым перечитыванием это становится мне яснее.
Читайте по ссылке =>
Что читаем завтра?
Рассказ Анатолия Гаврилова
Уже читали
Фолкнер. «Полный поворот кругом»
Довлатов. «Шоферские перчатки»
Казаков. «Во сне ты горько плакал»
Пелевин. «Бубен верхнего мира»
Зощенко. «Рассказ про одну корыстную молочницу»
Манро. «Медведь, прошедший горы»
О. Генри. «Город без происшествий»
Белль. «Молчание доктора Мурке»
Александр Куприн «Чудесный доктор»
Фланнери О. Коннор «Соль земли»