Книжная койка: день 29, Мисима

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Мне кажется, мы должны перечитывать этот рассказ чаще. Он (независимо от интенций его великого сочинителя) о бессмысленности Великого Смысла. И с каждым перечитыванием это становится мне яснее.