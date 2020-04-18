Время разрешать

Одним из первых законов, принятых реформаторами сразу распада СССР, в январе 1992 года стал закон «О свободе торговли». Он, с одной стороны, наводнил страну самыми безумными низкокачественными товарами вроде знаменитого питьевого спирта «Рояль», однако с другой — позволил людям выживать в условиях полного распада советской системы снабжения, наполнил полки и дал миллионам возможность легально зарабатывать в мелкой торговле, не опасаясь милиционера. Государства по своей природе хотят контролировать и облагать налогами все, но иногда у них хватает благоразумия, чтобы взять паузу. В первую очередь — в целях самосохранения.

Сейчас, кажется, как раз такой момент. Наши государственные деятели, возможно, этого еще не поняли, но эпидемиологическая и экономическая конъюнктуры таковы, что крупнейшая экономика мира — США — рискуют столкнуться со второй Великой депрессией, а страны с более слабыми экономиками, включенными в международное разделение труда и торговлю, это просто потянет на дно.

Время, когда государство может отнимать все деньги у граждан, а потом перераспределять их по своему усмотрению, быстро подходит к концу.

Государственных людей, лиц с корочками, яхтами и виллами, за последние 20 лет расплодилось невероятное количество, и никто из них не собирается снижать аппетиты: это значит, что очень скоро денег на всех не хватит. В этой ситуации есть два пути: либо пытаться и дальше выдавливать из людей деньги и надеяться на Росгвардию, либо взять паузу в игре под названием «Мы запрещаем все».

Надежд благоразумие, надо сказать, немного, потому что люди, отсидевшие от звонка до звонка в последних созывах Госдумы, умеют заниматься только одним. Их деятельность породила целый жанр новостей в стиле «Депутаты запретили X», где X – все что угодно, от беспошлинных посылок из-за границы до легендарного топота котов.

Когда Госдума изредка что-то разрешает — например, собирать в лесу валежник, — все радуются как дети.

Но в целом это явно не конек наших депутатов. Если ты всю жизнь подрабатывал, например, таксидермистом, очень трудно однажды перестроиться и стать зоозащитником. Велика сила инерции, даже если на чучела давно нет спроса. В разгар карантина, когда мелкий бизнес по стране теряет клиентов и рабочие места, Госдума не видит более неотложных задач, чем введение новых ограничений на работу баров и ресторанов. Соответствующий закон принят 17 апреля. Он запрещает продажу алкоголя в торговых залах менее 20 кв. метров, расположенных в жилых домах, — в так называемых наливайках. В общем, кому кризис, а кто и любимым делом занимается — запрещает вовсю.

Вообще, сознательные граждане готовы вроде бы поверить в то, что полиция во время самоизоляции должна гоняться за гражданами несознательными и уговаривать их сидеть дома — вроде бы именно так поступают и в других странах. Но есть вопросы: если у государства появляется так много новых полномочий, то, может быть, пора что-то и возвращать гражданам?

Например, для оперативной связи в момент эпидемии все используют Telegram, который официально заблокирован в России уже два года.

Поразительно, но этим занимается даже Минкомсвязи, которое открыло в этом мессенджере специальный канал, предназначенный для соотечественников, эвакуирующихся из-за рубежа. Первоначально он остроумно назывался @vezemdomoy_COVID19, но потом название поправили.

Может быть, хватит лицемерия и Telegram пора разблокировать официально? Ведь его запрет в России точно не помогает бороться с вирусом.