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Доставка больше, чем жизнь

Каждый курьер во время пандемии спасает десятки людей ежедневно: знакомьтесь!

Общество

 
Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

от редакции
 

По данным «Индекса самоизоляции» на конец недели, почти половина москвичей остается дома. Смирение граждан, все чаще опасающихся не проверок и штрафов, а реальной возможности стать новой жертвой вируса, подкрепляется и динамикой роста заболеваемости. Оперативные службы, правоохранители, врачи — те категории работников, которые выполняют гражданский долг ради безопасности каждого из нас. Наряду с ними на передовой войны с коронавирусом сражаются курьеры. Ежедневно и сверхурочно они также спасают десятки тысяч людей.

Именно представители «низшей профессии», лица преимущественно «неславянской внешности», без опыта и образования, «люди второго сорта», как отзывались о них новые элои, оказались теперь незаменимыми. По данным сервиса Delivery Club, за прошедшую неделю (6–12 апреля) курьеры компании доставили 1 млн заказов, сотрудники «Утконоса» в среднем ежедневно доставляют 7500 заказов, экспедиторы «Перекрестка» — 8700 в обычные дни и  до 13 000 в выходные. И это явно не предел. Сервисы «Яндекса» фиксируют рост объема заказов на десятки процентов до показателей праздничных дней, «Утконос» — на 30%, а средний чек (а соответственно и количество товара) — на 25%, «Перекресток» — больше чем в два раза (средний чек вырос с 3625 до 6000 рублей, а количество продуктов в заказе  с 40 до 60-80) в четыре раза вырос спрос на доставку у iGooods.

В целом спрос на доставку в регионах вырос в 10 раз, в Москве — в 20.

Компании и службы доставки дополнительно привлекают новых работников, но все равно не справляются — ожидание заказа из сетевых продуктовых магазинов растягивается на несколько дней. В отсутствие оперативных мер поддержки именно курьерские службы позволяют продолжать работу кафе и ресторанам. За последний месяц на доставку перешли 18% заведений, еще 9% готовы к ним присоединиться в ближайшее время.

Молчаливые герои в маске и перчатках уже сегодня доставят вам (и нам) горячую еду, продукты, лекарства и товары из закрытых магазинов. А для тех, кто вынужденно или добровольно изолирован от внешнего социума, курьер сегодня невольно выполняет и функцию психолога. Пока он свободно передвигается пешком, на велосипеде, самокате, мопеде, моноколесе, автобусе, трамвае, автомобиле, электричке и метро

клиенты понимают, что жизнь не остановилась, хоть что-то остается стабильным.

В большинстве случаев эта работа для них — необходимость. Сегодня на улицах трудятся те, кто вчера сидел в офисе, писал музыку или проектировал системы отопления. Количество резюме курьеров, по данным «Работы.ру» к концу марта выросло на 29% по сравнению с прошлым месяцем, в Москве — на 17,5%. Но курьеры вам об этом не расскажут. Как и о своих тревогах, заботах и мечтах. Потому что вы не спросите. Может даже не поблагодарите. А то и не посмотрите им в глаза.

Это сделали мы, чтобы вы знали лица героев, которые уже спешат на помощь.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Эльшан

Доставил 15 заказов, спас 53 человека*
 

«Раньше я работал в другой сфере, на чужого дядю, с окладом, отпуском и выходными. И понял, что это не для меня. Хочу быть хозяином положения, самостоятельно планировать свой день, ни от кого не зависеть, зарабатывать столько, сколько заслуживаю. В идеале, вставать нужно часов в шесть утра, чтобы подобрать ранние заказы. Но сейчас заботу о своем организме ставлю на первый план. Понимаю степень ответственности за здоровье клиентов, коллег, людей вокруг. По новым требованиям мы обязаны соблюдать социальную дистанцию и осуществлять бесконтактную доставку. А в ресторане до передачи заказа каждому измеряют температуру (сведения о ней вносят в чек заказа). Если она больше 37, отправляют домой и обязывают вызвать врача. Контроль очень строгий. Замечаю, что последнее время оставляют больше чаевых. То есть обратный контакт есть: клиенты осознают, как моя работа сейчас важна и значима. Я им помогаю, они меня поддерживают».

*Если брать в расчет, что заказ приходится на среднестатистическую семью, в которой 1–2 ребенка. 

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Шарифхуджа

Доставил 8 заказов, спас 28 человек
 

«Какое бы ни было время, плохая погода, общая обстановка, а работать надо, потому что меня ждут. Я — герой? Нет, для меня эта работа — способ выживания. В Москву приехал в начале года, за жилье надо много платить, покупать еду, помогать семье, оставшейся на родине. Работа как работа, примерно по восемь часов в день, в основном пешком, но последнее время снабжают велосипедами. Стали выдавать перчатки и маски, а раньше сам покупал. Для меня это принципиально. Пропуск одному из первых выдали. Зато теперь полицейских можно не бояться».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Наталья

Доставила 2 заказа, спасла 6 человек
 

«Вообще-то я педагог по образованию, учитель математики. Но мне нравится работать курьером, чувствовать себя свободной. Тем более всегда рядом верный друг — велосипед, с ним мы везде успеваем. Тем более сейчас, когда меньше машин и людей. Вообще мой личный график: два заказа в час, по шесть часов в день. А сегодня припозднилась, только третий заказ, везу сэндвичи на Баррикадную (от Кузнецкого моста. Д. К.), минут за 15 справлюсь. А до этого была на Площади Революции — там полицейские в «пазике» опорный пункт организовали. Спасла их от голода. А они, заодно, пропуск проверили. Вот такие мы сегодня герои, помогаем людям и друг другу. А если без шуток, в самом деле, друг, как известно, познается в беде. И нынешняя ситуация позволит многим иначе относиться к курьерам. Мы не просто так шатаемся с тяжелой неудобной сумкой и вечно вам мешаем, мы заботимся и оберегаем вас».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Бактытбек

Доставил 12 заказов, спас 42 человека
 

«Я переживаю, что заказов стало меньше. Раньше нормой для меня было 25 доставок или больше. Сейчас — 15 уже неплохой показатель. Притом что (как и раньше) работаю в среднем по 12 часов. Понимаю, что для многих наступили тяжелые времена. Кто-то совсем лишился работы, у кого-то доходы сократились, офисы в центре пустуют, люди напряженные. Тяжело, когда не можешь изменить ситуацию, просто ждешь, когда уже все это закончится. Каждое утро меня провожает жена и чуть не плачет, очень беспокоится. А мне просто нельзя бояться. Я совсем не герой, мне надо семью кормить, у меня другого выбора нет».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Илья

Доставил 4 заказа, спас 14 человек
 

«Нет, я не герой, что вы! Вот врачи, да, они жизни спасают, рискуют каждый день, и пациентов у них несметное количество, особенно сейчас. А я просто выполняю свою работу, какой-то особой ответственности не несу — ну надеть перчатки, маску, соблюдать дистанцию — это обычные меры, так любой может поступать. Хоть доставка для меня только подработка, пока на основной время позволяет, я выкладываюсь по-максимуму. Мне совсем не сложно, а клиенты лишний раз на улицу выходить не будут, рисковать своим здоровьем и чужим».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Ахмаджон

Доставил 6 заказов, спас 21 человека
 

«Проще спросить, о чем я не думаю. О страхе. Зачем? Ведь работать все равно надо. Чаще остального думаю о братьях, с которыми здесь живу. Они тоже работают курьерами, может, кого-то встречу по пути. А то дома видимся только ближе к ночи, только и успеваем спросить: «Как себя чувствуешь?» и «Сколько заработал?». Ближе них у меня здесь нет людей, помочь больше некому, поэтому стараемся заботиться друг о друге. Еще компания помогает — маски, перчатки, антисептики — все выдают, за медкнижкой следят — вовремя отправляют на обследование, а сейчас и температуру измеряют несколько раз в день. Это, конечно, и для блага клиентов, и для бесконтактной доставки. За ее несоблюдение крупно штрафуют, поэтому все очень боятся нарушать. Даже больше, чем вируса».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Марат

Доставил 5 заказов, спас 17 человек
 

«В Москве уже несколько лет живу, большую часть времени работаю в доставке. А сам из Киргизии, знаешь озеро Иссык-Куль? Вот оттуда. Давно хотел поехать навестить родственников, отдохнуть. Там так красиво, спокойно, расслабляюще. Все откладывал, а теперь вообще неизвестно, что дальше будет. На улице все меньше людей и машин, но это к лучшему. Так-то я на мопеде езжу, и теперь все улицы свободны. Но замечаю, как меня сторонятся, держат дистанцию, лишний раз не заговорят даже. Я все понимаю, я же контактирую со многими людьми, мне и самому, если честно, страшно. Переживаю за свое здоровье, боюсь за родных, которые ждут дома. Но работать надо, мне нужны деньги, а клиентам — еда. Никакой я не герой, я такой же, как и вы».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Рустем

Доставил 7 заказов, спас 25 человек
 

«Я — туркмен, моя жена — белоруска, владею еще армянским и грузинским языками, полиглот, понимаешь, в Москве много лет уже живу. И сейчас не боюсь, потому что мыслю позитивно. Самый большой вирус, самая страшная болезнь — это страх, лень и неуверенность, которые внутри нас. С ними нужно бороться в первую очередь. В громадном городе больше пофигизма в отношении людей друг к другу, соседи даже не знакомы, что уж говорить о людях со стороны. Это надо менять, открываться друг другу, даже в таких условиях не переставать улыбаться и помогать. Может я и не герой, но чувствую себя красавчиком. И стараюсь не только принести в чужой дом еду, но и хорошее настроение, поддержать, подбодрить. Всегда своим клиентам желаю приятного аппетита и хорошего дня, делаю комплименты. И им, и мне приятно, так что на работе за 11 часов я совсем не устаю, у меня еще столько энергии! Поделиться не с кем — жена от вируса на родине спасается. Вообще, надо стараться быть людьми добрыми, отзывчивыми, неравнодушными. Даже такая малость для многих может оказаться лучшим лекарством».

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Теги:
самоизоляция, пандемия, карантин, инфраструктура, смотрите кто, доставка

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