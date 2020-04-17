Книжная койка: день 28, Сорокин
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Владимир Сорокин «Мишень»
— Ужасно важно, мне кажется, осозновать, что ты — современник большого, нет, настоящего писателя (устаревшее слово «великий» оставим учителям литературы). Не пророка (хоть как в этом случае без этого), не умника, а именно литератора.
Из всего массива рассказов Сорокина мне хотелось выбрать тот, где наиболее проявлено его именно литературное мастерство.
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