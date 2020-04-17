Книжная койка: день 28, Сорокин

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Ужасно важно, мне кажется, осозновать, что ты — современник большого, нет, настоящего писателя (устаревшее слово «великий» оставим учителям литературы). Не пророка (хоть как в этом случае без этого), не умника, а именно литератора.

Из всего массива рассказов Сорокина мне хотелось выбрать тот, где наиболее проявлено его именно литературное мастерство.