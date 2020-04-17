В Москве выбило пробки

Утром в среду, в первый день работы системы цифровых пропусков в Москве, на въезде в город возникли огромные пробки. Сотрудники ГИБДД проверяли документы у всех. Пропускная способность оказалась явно недостаточной. Поэтому после звонка мэра Сергея Собянина начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову проверки стали выборочными. Чтобы узнать, помогло ли это вернуть нормальный ритм движения и как работают сотрудники ГИБДД в условиях мер повышенной готовности, корреспонденты «Новой» отправились на МКАД.

В половине девятого утра, на второй день работы пропускной системы, никаких пробок на въезд нет. Сотрудники ГИБДД работают на посту в масках, перчатках, останавливают машины. К стандартному набору документов добавился пропуск. У кого-то он в бумажном виде, у кого-то на телефоне. Останавливают таксистов, если таксист везет пассажира, тот у него тоже проверяют наличие пропуска. Всем сотрудникам выдали специальные смартфоны.

График работы — с семи утра и семи вечера. Постоянно приезжает машина из управления и проверяет работу сотрудников. Сегодня пробок нет, машины останавливают не все, выборочно.

За все то время, пока мы дежурим, не попадается ни одного человека без пропуска. Поэтому вопросы у сотрудников оказываются традиционными: к тонировке стекол, к грязным номерам. За то время, пока мы находимся здесь, все с пропусками.

— В среду были те, у кого не было пропусков, мы останавливали их и просили прямо тут на месте сделать пропуск. Тех, кто отказывался, разворачивали домой. Но в основном все делали, — рассказывает один из сотрудников, пока есть минута. — Процедура занимала минут 15‒20 максимум. Пробка образовалась из-за того, что вчера проверяли каждого, права, паспорт, электронный номер в пропуске на соответствие. По-хорошему, так и должно быть, это правильно, но сегодня нам сказали проверять выборочно, чтобы пробок по возможности не создавать. Много людей продолжает ездить на работу. Конечно, дороги разгружены, но основные шоссе, такие как шоссе Энтузиастов или Ленинградское, все равно до конца от пробок не избавятся, даже аварий на дорогах много.

Понятно, что на посту не до развернутых интервью, поэтому на наши дополнительные вопросы ответил пресс-центр ГУ МВД России по Москве.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Как изменилась работа полицейских после ужесточения мер по самоизоляции?

— Сотрудники столичной полиции проводят комплекс мероприятий,

направленный на выявление и пресечение правонарушений, совершенных гражданами, связанных с введенным режимом самоизоляции. В городе увеличено количество нарядов. На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые осуществляют непрерывный контроль за передвижением транспортных средств, а также выполнением гражданами требований самоизоляции. В случае нарушения установленных ограничений граждане привлекаются к административной ответственности, установленной законом.

— Какие меры приняло МВД, чтобы обезопасить своих сотрудников?

— Сотрудники полиции обеспечены всеми необходимыми средствами защиты — маски, перчатки, дезинфекторы. Также ежедневно на инструктажах, перед заступлением на службу до сотрудников доводят информацию о необходимых мерах соблюдения личной гигиены, безопасности и социального дистанцирования.

— Насколько глубоко понимает население особенности работы полиции во время режима самоизоляции?

— Граждане с пониманием относятся к деятельности сотрудников полиции и выполняют их законные требования. С начала введенного режима повышенной готовности в столице ГУ МВД России по г. Москве проводит масштабную работу, направленную на эффективную профилактику распространения вирусной инфекции среди граждан. Ежедневно полицейские продолжают патрулировать улицы и общественные места города. Вежливо и корректно напоминают и призывают граждан соблюдать режим самоизоляции. В случае выявления нарушителей указанного режима сотрудники полиции привлекают их к установленной законом ответственности.

— Часто приходится слышать негативную реакцию граждан?

— Нет, каждый гражданин должен понимать, что, пренебрегая установленными ограничениями, он подвергает опасности не только себя и членов своей семьи, но и жизнь, и здоровье других граждан. Хотели бы еще раз выразить благодарность жителям столицы за их сознательность.

— Были ли нарушители режима самоизоляции в последние дни?

— Да, нарушения имели место быть. В отношении правонарушителей

составляются соответствующие протоколы об административном правонарушении.

Кроме того, сотрудники полиции всегда проводят с гражданами разъяснительную работу. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников полиции в отношении граждан могут быть составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ, санкция которой предусматривает помимо штрафа еще и административный арест.