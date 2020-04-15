«Не мешайте проходу граждан»

Утром 15 апреля в Москве заработала система проверки цифровых пропусков при выходе из дома: на въезде в город образовались многокилометровые пробки, а при входе на некоторые станции метро — очереди, которые начинались с улицы. При этом на многих фото в социальных сетях видно, что пассажиры метро не соблюдают социальную дистанцию в 1,5 метра, потому что им физически сложно это сделать из-за огромного количества людей поблизости. Все дело в том, что перед турникетами наличие цифрового пропуска проверяли сотрудники полиции и делали это не выборочно, а у всех подряд.

Чистые пруды. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Цифровые пропуска, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 15 апреля обязаны иметь при себе те, кто собирается выезжать в город на личном или общественном транспорте, включая такси. Для тех, кто добирается до ближайшего продуктового или аптеки пешком — пропуска пока не нужны.

Сотрудники ГУ МВД по Москве принялись за проверку пропусков с самого утра: в социальных сетях стали появляться фото со станций метро, где люди на небезопасной друг от друга дистанции стоят, приготовив в руках распечатанные бумаги с цифровым кодом и заранее включенные экраны смартфонов.

Метро Академическая. Фото: Александр @955_alex

Некоторые съемки из метро в первый день работы пропусков напоминали видео с самых загруженных станций в час пик еще «докарантинных» будних дней. На видео со станции метро «Ховрино» видно, как сотрудники полиции стоят перед дверьми, которые ведут к турникетам и внимательно изучают распечатанную бумагу с номером пропуска, а на заднем плане цепочка людей, стоящих впритирку друг к другу, кто — в масках, кто — без. Или очередь на входе станции «Авиамоторная»: люди так же стоят не более чем в полуметре друг от друга.

Авиамоторная. Фото: Aivar Krumins @40kartapuza

Около 10 утра Сергей Собянин сделал заявление, что очереди устранены и работа нормализована: «Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей”».

Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 15, 2020

Кантемировская. Фото из социальных сетей

Также мэр сообщил, что в дальнейшем нужно будет переходить к «автоматизированному контролю»: «Подумаем, как это можно сделать».

Vladimir Petrov @40160598

В столичном метро на запросы СМИ пресс-служба ответила, что не имеет права комментировать действия сотрудников полиции. То же самое «Новой» ответили и в Департаменте транспорта.

Сергей Потресов @40SPotresov

В пресс-службе ГУ МВД по Москве (звонок был сделан около 12:00) корреспонденту «Новой» сообщили, что «сейчас в метро никакого скопления людей нет» и попросили обратиться к официальному комментарию на сайте ведомства.

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

В официальном комментарии столичная полиция, разве что, зафиксировала сам факт «затруднения прохода граждан» при входе на станции метро и обратилась к москвичам с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, так как «с 15 апреля на территории Московского метрополитена сотрудники полиции проверяют наличие специальных цифровых пропусков у пассажиров при входе на станции метрополитена. В связи с этим возможны затруднения прохода граждан». Жителей попросили заранее планировать время поездки, а в случае скопления людей соблюдать установленную дистанцию.

Фото из социальных сетей

Ксения @40Ksenia_Kosenko

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о том, что полиция не справляется со своими обязанностями в первый день работы пропусков нельзя: «Делать какие-то выводы и спешить с выводами на основе первого утра, как эти пропуска заработали, считаю неправильным. Возможны ли трудности? Да, возможны. Опять же, проблема в недисциплинированности», — заявил Песков.