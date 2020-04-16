Книжная койка: день 27, О. Коннор
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Фланнери О. Коннор «Соль земли»
— Это самый страшный текст из тех, что здесь были и будут. Фланнери О. Коннор лучше всех на свете смогла описать ежедневный театр жестокости, который мы называем будничная жизнь.
Я впервые прочла историю Анжелы-Хулги, когда мне было лет шестнадцать. И с тех пор этот рассказ, как диафильм, прокручивается у меня перед глазами.
И в конце всегда так же больно.
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