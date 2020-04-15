Книжная койка: день 26, Куприн

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Когда я начинала «Книжную койку», то, честно говоря, не думала, что включу этот текст. Но чем мрачнее становились вирусные сводки, тем чаще я его вспоминала.

Да, читанный в детстве, да, откровенно трогательный и отчасти нравоучительный. И при этом поразительно балансирующий на грани быта и чуда. Кто он — этот чудесный доктор?

Я знаю только одно — именно такой нам сейчас нужен.