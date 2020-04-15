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Книжная койка: день 26, Куприн

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

Александр Куприн «Чудесный доктор»

— Когда я начинала «Книжную койку», то, честно говоря, не думала, что включу этот текст. Но чем мрачнее становились вирусные сводки, тем чаще я его вспоминала.

Да, читанный в детстве, да, откровенно трогательный и отчасти нравоучительный. И при этом поразительно балансирующий на грани быта и чуда. Кто он — этот чудесный доктор?

Я знаю только одно — именно такой нам сейчас нужен.

Читайте по ссылке (ilibrary.ru) =>

Что читаем завтра?


Рассказ Фланнери О. Коннор

Уже читали


Фолкнер. «Полный поворот кругом»

Юзефович. «Бабочка»

Чехов. «Студент»

Борхес. «Алеф»

Довлатов. «Шоферские перчатки»

Хемингуэй. «Свет мира»

Казаков. «Во сне ты горько плакал»

По. «Бочонок Амонтильядо»

Тэффи. «Флирт»

Набоков. «Возвращение Чобра»

Петрушевская. «Черный пудель»

Капоте. «Бутыль серебра»

Пелевин. «Бубен верхнего мира»

Сэлинджер. «Лапа-растяпа»

Зощенко. «Рассказ про одну корыстную молочницу»

Манро. «Медведь, прошедший горы»

О. Генри. «Город без происшествий»

Акутагава. «В чаще»

Шаламов. «Апостол Павел»

Моэм. «Джейн»

Белль. «Молчание доктора Мурке»

Берин. «Прачечная Ангела»

Мопассан. «Мадмуазель Фифи»

Карвер. «Может, станцуете»

Кэтрин Мэнсфилд «Мисс Брилл»

Теги:
критика, карантин, рассказы

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