Книжная койка: день 26, Куприн
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Александр Куприн «Чудесный доктор»
— Когда я начинала «Книжную койку», то, честно говоря, не думала, что включу этот текст. Но чем мрачнее становились вирусные сводки, тем чаще я его вспоминала.
Да, читанный в детстве, да, откровенно трогательный и отчасти нравоучительный. И при этом поразительно балансирующий на грани быта и чуда. Кто он — этот чудесный доктор?
Я знаю только одно — именно такой нам сейчас нужен.
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Что читаем завтра?
Рассказ Фланнери О. Коннор
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Зощенко. «Рассказ про одну корыстную молочницу»
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