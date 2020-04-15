Комментарии
Выбор не редакции
Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой», которую раскритиковал Рамзан Кадыров
Фото: «Новая газета»
«Новая газета»редакция
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от редакции
Как нас сегодня проинформировал Роскомнадзор, по требованию Генпрокуратуры мы обязаны ограничить доступ к — цитируем — «недостоверной статье на сайте "Новая газета" «Смерть от коронавируса — меньшее зло».
Нами направлен официальный запрос в Генпрокуратуру с требованием разъяснить суть претензий.
Комментарий главы Чечни Р. Кадырова по-прежнему доступен на нашем сайте.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:роскомнадзор, генпрокуратура, рамзан кадыров, чечня
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