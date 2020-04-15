Выбор не редакции

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Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой», которую раскритиковал Рамзан Кадыров

Фото: «Новая газета»

Политика

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от редакции


Как нас сегодня проинформировал Роскомнадзор, по требованию Генпрокуратуры мы обязаны ограничить доступ к — цитируем — «недостоверной статье на сайте "Новая газета" «Смерть от коронавируса — меньшее зло».

Нами направлен официальный запрос в Генпрокуратуру с требованием разъяснить суть претензий.

Комментарий главы Чечни Р. Кадырова по-прежнему доступен на нашем сайте.

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Теги:
роскомнадзор, генпрокуратура, рамзан кадыров, чечня

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