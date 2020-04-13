Рамзан Кадыров — о «Новой газете». Без комментариев

Чтобы там не происходило, мы имеем законное право на правду! Чтобы там ни говорили о нас предатели, чтобы ни писали провокаторы, мы не свернём с нашего курса АХМАТА-ХАДЖИ и ВЛАДИМИРА ПУТИНА, и найдём в себе силы и мужество отстоять исконные интересы нашей республики, а если понадобится, то и всей необъятной РОССИИ.

23 марта 2003 года наш Народ сделал свой главный исторический выбор — быть в составе великой и многонациональной Державы! Не жалея ни здоровья, ни самой жизни, мы единой командой АХМАТА-ХАДЖИ и по сей день трудимся во благо как Чеченской Республики так и России. Чеченский Народ, как и жители республики других национальностей уже заплатили дорогую цену за покой и стабильность на наших улицах и в домах. Мы, как и все жители Кавказа, не привыкли к двойным стандартам, ибо наши благородные Отцы и Деды учили нас искренности и доверию...

Я и мой ЧЕЧЕНСКИЙ НАРОД, на пороге большой беды, связанной со стремительно развивающейся пандемией коронавируса, справедливо хотим знать, что происходит в нашей стране. До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новой газета»? Мне непонятно самому и, тем более не понятно, каким образом мне нужно объяснить своему Народу общеизвестный факт финансирования уважаемым (по сути государственным) «Газпромом» информационно-диверсионной антироссийской газеты, продажные журналисты которой получают награды на Западе и в США? Почему могучая цитадель нашего суверенитета, — ФСБ, — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь, якобы, «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой Народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы?

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Текст выступления Рамзана Кадырова. Расшифровка «Новой газеты»



«Женщина, если ее можно назвать женщиной, пишет такую чушь и ерунду… Кто может больше любить, переживать за наш народ, чем мы? Мы потеряли все за этот народ! Будьте любезны, не лезьте к нам, оставьте нас.

Столько ерунды пишет одна эта «Новая газета». Эй! Я обращаюсь к руководству государства. «Новая газета» финансируется «Газмропом». «Газпром» - это государственная компания. «Новую газету» курирует ФСБ. Почему вы не говорите, что вы хотите от нас <напрямую>? Вы хотите, чтобы мы реально совершили преступление? Вы хотите сделать нас преступниками, что ли? Вплоть до того, не стесняясь, говорят: «В чеченской республике избили журналистку «Новой газеты». Где свидетели?

Вот правоохранительные органы, я же вам поручил (обращается к Алханову и Делимханову – брату, начальник Росгвардии). Нашли вы, кто видел, слышал? Алханов и Делимханов: «Никак нет». Вот два генерала, вот еще третий генерал (показывает первого зама Алханова), я им поручил, расследуйте тщательно. Ни одного свидетеля нет, ни одного доказательства! Как мы можем судить, если нету ни одной улики. Это всего лишь уличное хулиганство! И никакое не преступление, если кто-то обидел ее. Я еще раз поручаю, расследуйте, найдите хоть одну улику, кто избил Милашину, если ее избили. Я не верю!...

Что ты за женщина? Какая мать тебя родила? Какие мать, отец тебя воспитали? Я обращаюсь еще раз к руководству государства: хотя бы в это серьезное время для нашего госдуарства…

К Администрации президента обращаюсь, обратите на это внимание!

Эй, господа из Федеральной службы безопасности, вы должны обеспечить безопасность! Эту газету вы курируете. Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ...»

Эй, Газпром! Это народные деньги, которые вы зарабатываете! Не платите тем людям, врагам нашего народа денег!

В конце концов надоело! Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц…

Источник: Instagram Рамзана Кадырова