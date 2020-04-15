Заразительное законотворчество

Несмотря на то что коронавирус подтвердился уже у двух депутатов Московской городской думы, столичный парламент продолжает работу. «Новая газета» узнала, с какими сложностями сталкиваются депутаты на удаленке и что они думают о вспышке COVID-19 в стенах Думы.

Мосгордума приняла протокольное решение о переводе сотрудников на дистанционную работу еще 18 марта. Уже к концу месяца количество сотрудников на удаленке достигло 30 %, при этом попасть в депутатский корпус было практически невозможно: об этом сообщал депутат от КПРФ Олег Шереметьев, а депутат от КПРФ Дмитрий Локтев писал о «постепенном выключении в МГД систем жизнеобеспечения» — в том числе системы кондиционирования.

Очные приемы в здании Мосгордумы в Успенском переулке заменили дистанционными встречами. В онлайн-пространство переместились и круглые столы, а депутаты и их помощники организовали свою работу через чаты в мессенджерах, конференциях в Zoom и по телефону.

— Некоторое количество сложностей в этом есть, но мы с помощниками справляемся. Обращения приходят и по телефону, и в фейсбуке. Мы их фиксируем в любых каналах и реагируем. Сейчас людей волнуют продолжающиеся стройки [10 апреля Сергей Собянин официально ограничил значительную часть строительных и ремонтных работ. — Д. К.], я уже несколько раз обращался по этому поводу к мэру.

Во-первых, это шум, а во-вторых, есть конфликтные площадки. Если раньше люди могли выйти с протестом на улицы, то теперь они этого сделать не могут. Получается игра в одни ворота. Кроме того, продолжаются конфликты из-за обсуждений по реновации, — рассказывает о текущей работе депутат от «Яблока» Евгений Бунимович.

Фото: Официальный сайт Московской городской Думы

Обращения депутаты сейчас продолжают отправлять самые разные: 12 апреля фракция КПРФ в Мосгордуме потребовала от мэра Сергея Собянина незамедлительно организовать выплату двадцати тысяч рублей всем москвичам, а депутат от «Яблока» Дарья Беседина попросила цифрового министра Максута Шадаева разблокировать Telegram. Как рассказывает руководитель фракции «Яблоко» Максим Круглов, документы теперь приходится распечатывать в окружной приемной и только потом отвозить их в Думу.

— Сейчас в каждом отделе работает по одному сотруднику, поэтому какие-то срочные обращения отправляют достаточно быстро, другие — по несколько дней. Ведь документооборот нельзя организовать удаленно, все бумаги должны пройти через канцелярию Думы, — поясняет депутат.

Дистанционно будут проводить теперь и заседания — этот формат внесли в регламент на заседании 1 апреля. У оппозиционных депутатов он вызывает опасения.

— Условия в Мосгордуме неравны, поэтому вполне возможно, что в дистанционном режиме будет еще проще кого-то отключить или вообще не пустить на заседание,

сославшись на технические проблемы, — говорит Бунимович.

С ним частично согласен и Максим Круглов, хоть депутат и считает, что в данном случае формат оправдан:

— В городе действительно [сложная] эпидемиологическая ситуация. К тому же коронавирусом болеет кто-то из депутатов — они точно не смогли бы принять участия в очном заседании.

По словам депутата от КПРФ Екатерины Енгалычевой, причиной карантина в Мосгордуме стало предписание Роспотребнадзора из-за заражения помощников депутатов — об этом ей рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на очной встрече 31 марта.

О том, что Роспотребнадзор предупредил о трех положительных тестах у сотрудников аппарата гордумы еще 30 марта, изданию «Холод» подтвердила пресс-служба мэрии.

Тем не менее временное закрытие парламента никак не помешало провести 1 апреля внеочередное заседание, на котором депутаты утвердили штрафы для москвичей за нарушение режима самоизоляции, а также регламентировали проведение заседаний в формате видеоконференций. О встрече политики узнали накануне вечером — всем им пришли одинаковые SMS-сообщения.

В результате на заседании «по ряду уважительных причин» отсутствовали четырнадцать человек, восемь из них — по медицинским показаниям. Остальные участники депутатского корпуса провели в одном помещении порядка семи часов.

Фото: Официальный сайт Московской городской Думы

— До принятия поправок в регламент никакого другого способа провести заседание не существовало. Кроме того, была вероятность, что, если часть депутатов заболеет, кворум собрать не получится, и мы не сможем принять регламент для удаленных заседаний и, конечно же, репрессивный закон о штрафах, — объясняет причину коллизии Дарья Беседина.

Все это показывает неспособность Думы действовать в критических ситуациях, продолжает девушка. При этом серьезность распространения коронавирусной инфекции никто не умаляет: на заседании участникам раздали санитайзеры и маски, которые политики то снимали, то надевали, а за день до заседания всех депутатов проверили на коронавирус. По словам Алексея Шапошникова, к обсуждению допустили только «здоровых».

Несмотря на то что депутаты не отрицают важность тестирования на SARS-CoV-2, меру во многом можно назвать «показушной»:

о взятии анализов депутаты узнали за 40 минут до проведения процедуры. Кроме того, тестирование проходило на камеру, и, если врачи во время забора анализов стояли в специализированных костюмах, у парламентских фотографов, которые снимали процесс, никаких средств защиты не было, рассказывает Беседина.

К лукавству стоит также отнести уверенность Шапошникова в самочувствии присутствовавших депутатов. Как выяснило издание «Холод», во время заседания первого апреля в здании Мосгордумы присутствовал руководитель аппарата фракции КПРФ в МГД Сергей Тимохов, у которого 6 апреля подтвердился коронавирус.

Читайте также Как в Москве вводят цифровые пропуска. Комментарии властей и правозащитников

Кроме того, подозрения вызывают депутаты Олег Шереметьев и эсер Михаил Тимонов. Каждый из них делал по несколько тестов, и некоторые показали положительный результат. Оба депутата присутствовали на первоапрельском заседании.

— Нам говорят, что результат теста можно получить в течение суток, а по факту получается, что мы сдали анализы 31 марта, 1 апреля Шапошников заявил, что все хорошо, а на следующий день [из МГД] начали звонить и говорить, что тесты сомнительные, и нужно прийти и сдать повторный анализ целому списку депутатов, — возмущается Екатерина Енгалычева.

О том, что результаты тестирования на SARS-CoV-2 до депутатов так и не дошли, также рассказали «Новой газете» Максим Круглов и Дарья Беседина.

Однако депутат «Единой России» Евгений Герасимов объясняет отсутствие официальных результатов недостаточной «настойчивостью» депутатов. Сам он проходил тестирование в Мосгордуме дважды: первый раз — 31 марта вместе со всеми остальными депутатами, второй раз — 3 апреля вместе с Михаилом Тимоновым, депутатами от КПРФ Еленой Янчук, Олегом Шереметьевым и Леонидом Зюгановым.

— Повторное тестирование проходило не по показаниям первого анализа, а из-за того, что один из депутатов [с нечетким результатом] рассказал, что контактировал со мной. Я этого не заметил, но, когда мне предложили пройти тест во второй раз, согласился сдать анализы.

Впоследствии инфекцию не обнаружили ни у депутата с подозрением на коронавирус, ни у его помощников, — говорит Герасимов. Имя указавшего на него политика депутат отказался называть.

Уверенно сказать о количестве зараженных сотрудников и депутатов Мосгордумы до сих пор сложно. О положительных результатах теста сообщили пока только депутаты от КПРФ Евгений Ступин и Людмила Стебенкова из «Единой России». На заседании первого апреля они оба отсутствовали и сейчас соблюдают домашний карантин.

Агентству Regnum Стебенкова сообщила, что председатель фракции «Единая Россия» Степан Орлов также болен COVID-19 (к моменту публикации материала Орлов не смог подтвердить «Новой газете» наличие заболевания. — Д. К.).

Коронавирусную инфекцию также подозревали у депутата Николая Губенко — в конце марта он был госпитализирован с женой в больницу в Коммунарке с пневмонией. Кроме того, SARS-CoV-2 заразились помощники депутатов Леонида Зюганова, Магомета Яндиева и Любови Никитиной.

Как рассказала «Новой» Никитина, диагноз ее помощнице поставили 28 марта, в настоящее время она лечится дома. Говорить о ее выздоровлении можно будет только после того, как два результата теста окажутся отрицательными, но их пока не делают, добавляет политик.