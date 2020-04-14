«Будьте внимательны и честны»

С 15 апреля жители Москвы могут передвигаться по городу только при наличии цифрового пропуска. Это правило распространяется на тех, кто собирается поехать куда-то на личном автомобиле или общественном транспорте, включая такси. Для того чтобы дойти пешком до ближайшего продуктового магазина или аптеки, пропуск пока не понадобится. В первый же день оформления заявок на цифровые пропуска сайт портала госуслуг не выдержал и на некоторое время «упал». В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом утверждают, что это произошло из-за «бот-атаки из-за рубежа», а не потому, что сайт технически не потянул наплыва желающих зарегистрироваться. За сутки, по официальным данным, пропуска получили 3,2 миллиона человек.

Как получить разрешение выехать в город на транспорте: — на сайте mos.ru выбрать услугу «получить цифровой пропуск на передвижение по городу».

— по телефону +7 (495) 777-77-77. По словам руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, этот способ подойдет гражданам, у которых нет мобильного телефона: номер пропуска им продиктует оператор после того, как ему назовут цель поездки и личные данные звонящего.

— отправив SMS на номер 7377

Всего на выбор московские власти предложили жителям оформить два вида пропусков: для поездок на работу или для разовой поездки по неотложным делам.

Отличие в том, что пропуск для поездки на работу будет действовать до 30 апреля (включительно) — то есть перед каждым выходом из дома регистрироваться не нужно. При этом, оформляя пропуск для поездки на работу (в случае если деятельность организации не приостановлена и присутствие на рабочем месте является необходимым), на портале госуслуг, помимо данных паспорта, нужно будет указать наименование и ИНН организации. Также необходимо вписать номер личного автомобиля, если вы передвигаетесь на машине, или номер транспортной карты «Тройка» либо «Стрелка».

Сам пропуск нужно сохранить в телефоне или переписать и при необходимости предъявлять сотрудникам полиции вместе с паспортом. Пропуск многоразовый и единственным маршрутом не ограничивается, поскольку работа некоторых людей (например, курьеров и таксистов) связана с поездками по городу.

По словам руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, в первый день около 90% пропусков было оформлено для поездок на работу.

«Подчеркну: несмотря на то, что получение цифровых пропусков сейчас носит заявительный характер, все сведения в дальнейшем будут проверены. Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован», — предупредил Лысенко.

В служебных целях без пропусков по городу могут передвигаться только те, у кого есть удостоверения установленного государством образца, в эту категорию входят: военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи, адвокаты, журналисты. Им нужно будет вместо пропуска показать удостоверение.

Что касается оформления разовой поездки — это разрешение рассчитано на один день. И тут можно выбрать: разовая поездка для посещения медицинской организации (нет ограничений по количеству таких поездок) или же для иных целей (однако перечень целей на сайте не приводится).

Необходимо иметь в виду: пропуск «для иных целей» можно использовать всего дважды в неделю.

И обязательно указать маршрут передвижения: адрес отправления, адрес назначения и цель поездки. Например, под этот пункт подойдет поездка на дачу: если поехать в пятницу вечером и вернуться в воскресенье. Но на этом придется остановиться: лимит для «иных целей» будет исчерпан.

А если вдруг сложилась такая ситуация, что нужно третий раз за неделю куда-то поехать «в иных целях»? Читатели «Новой» прислали нам вопросы по поводу принципа работы цифровых пропусков.

Например: у людей есть пожилые родственники, которым надо привезти лекарства или продукты, и делать это нужно чаще двух раз в неделю. Как быть в этом случае? Или такая ситуация: семья едет на дачу на пару-тройку дней, в течение которых надо съездить в ближайший к деревне продуктовый магазин. Пропуск для поездки на дачу оформили, для поездки в магазин тоже оформили, но как законно вернуться обратно в Москву, если лимит исчерпан?

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Если причина действительно уважительная и при этом вы уже воспользовались всеми возможными пропусками, то я бы сказал, что здесь может действовать статья КоАП Москвы, которая регулирует вопрос крайней необходимости, — рассказывает «Новой» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев. — Допустимо отступление от требования — это статья 2.7 КоАП. Либо это будет решаться на месте, либо придется административной инспекции доказывать [что была уважительная причина].

За отсутствие пропуска сотрудники полиции могут составить протокол по статье 3.18.1 КоАП. «Вообще они обязаны составлять [протоколы] на месте, — говорит Леонид Соловьев. — Но я думаю, что некоторые особо ретивые будут доставлять нарушителей в отделы». За первое нарушение грозит штраф в 4 тысячи рублей, за повторное или с использованием транспортного средства — 5 тысяч рублей. А так как пропуска нужны пока только для передвижения на транспорте, то вероятнее штраф будет как раз в 5 тысяч.

По словам Леонида Соловьева, протокол следует подписать, «потому что в нем есть графа «объяснения», где нужно указать уважительность причины, почему вы покинули дом». Потом уже, при рассмотрении дела, при максимально подробных объяснениях уважительной причины на первичных объяснения можно будет ссылаться.

— Протокол — это еще не штраф, — продолжает Соловьев. — Штраф будет выносить административная инспекция, ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций города Москвы). В протоколе будет указана дата, время и место, где будет заседать эта инспекция. И уже она будет принимать решение — штрафовать или прекращать дело.

Один из главных поводов для беспокойства правозащитников и юристов — это то, что будет дальше с личными данными москвичей, когда закончится действие режима повышенной готовности.

Не будут ли данные в дальнейшем использованы для слежки за людьми? На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сказано: «По окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена».

Однако юристы «Агоры» советуют москвичам по возможности предъявлять на проверку сотрудникам полиции номер электронного кода, написанный от руки на бумаге, а не экран собственного смартфона,

«либо использовать для авторизации отдельное устройство, не содержащее коммерческой, банковской, налоговой, адвокатской, медицинской или иной чувствительной информации».

Глава Департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко в первый день работы системы по выдаче пропусков сообщил: «Мы сегодня за последние три часа испытали атак — наверное, думаю, что заказных — столько, сколько не испытывали за последние два квартала. То есть нас очень упорно пытаются сломать».

Спустя сутки после начала выдачи стало известно: выдано 3,2 миллиона разрешений на передвижение по городу, но 900 тысяч из них будут аннулированы — оформляя их, жители указали недостоверные или некорректные данные.