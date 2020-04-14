Книжная койка: день 25, Мэнсфилд

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Один из самых изящных «перевертышей», которые я знаю.

Прочитайте. Не напоминает это вам чего-нибудь? Ну, например, того, как мы относимся к определенной категории людей сейчас?