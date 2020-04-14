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Книжная койка: день 25, Мэнсфилд
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Кэтрин Мэнсфилд «Мисс Брилл»
— Один из самых изящных «перевертышей», которые я знаю.
Прочитайте. Не напоминает это вам чего-нибудь? Ну, например, того, как мы относимся к определенной категории людей сейчас?
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Что читаем завтра?
Рассказ Александра Куприна
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