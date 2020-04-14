Коронавирусная дипломатия

В Беларуси никто не умер и не умрет. Потому и карантин не нужен, зато нужны парад, хоккей и футбол. Никто не умрет во время пандемии — это твердо пообещал белорусам Александр Лукашенко.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ — они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность в комплекте и сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус», — так он утешил белорусов 13 апреля во время встречи с чиновниками. И добавил на случай, если в стране остались сомневающиеся:

«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю.

Это мое твердое убеждение исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть».

Фото: EPA

После этого разве что ленивый не вспомнил, что, строго говоря, от фашизма тоже ни один человек в мире не погиб: причиной были либо ранения, либо болезни, либо голод, либо удушающий газ.

Александр Лукашенко уже давно взял на вооружение именно этот казуистический прием. К примеру, после первой смерти от коронавируса — тогда умер актер Витебского областного театра Виктор Дашкевич — Лукашенко долго рассказывал, что умершему было 75 лет, а в этом возрасте незачем по улицам ходить, не говоря уже о том, чтобы работать. Комментируя смерть военного пенсионера из Витебска Владимира Сидорова, он говорил:

«А как можно жить со 135 килограммами веса? Сердце почти не работает, это не работает, то болит, это болит».

И ни слова сострадания семьям. Притом что белорусский минздрав по сей день зачем-то держит в тайне географию распространения вируса, не называя города, где умерли люди, и ссылаясь на врачебную тайну, Лукашенко охотно рассказывает о возрасте, весе и хронических заболеваниях умерших. Ах да, у нас же никто не умер и не умрет от коронавируса. Умрут от чего-нибудь еще. От пневмонии главным образом. А от вируса пусть умирают где-нибудь в Италии — там не так обидно.

На прошлой неделе в Минске побывала миссия ВОЗ. Специалисты предупредили о том, что следует готовиться к ухудшению ситуации, перевести все учебные заведения на дистанционную форму обучения и отменить все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Но в стране продолжается чемпионат по футболу, а военные готовятся к параду. Возле стелы на проспекте Победителей в Минске сооружают трибуны, а в ночь с понедельника на вторник прошла очередная репетиция. Да и на Пасху Александр Лукашенко зачем-то зовет людей в храмы:

«Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое твердое требование. Мы никому ничего не запрещаем.

Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, включая православную церковь. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви».

Прихожане в Минске. Фото: EPA

Звучит, как в Средневековье. Впрочем, чем больше зараженных, тем больший объем помощи можно будет просить у мира. Пока Евросоюз готов выделить Беларуси 60 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. А после Пасхи и парада, за которыми неминуемо последует рост числа зараженных, — как знать, может, и побольше отстегнут?

Да и МВФ, который пока отказывает Беларуси, может изменить мнение. Другой причиной для парада, освящения яиц и футбола может быть разве что обычная глупость, без всякой политики.

Правда, совмин принял в конце прошлой недели постановление о самоизоляции зараженных COVID-19 и контактов первого и второго уровня. Суть в том, что «должностное лицо государственного органа (организации)» должно вручить больному или контактеру требование о самоизоляции, а тот, соответственно, подписать бумагу, что он предупрежден об административной и уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы, за нарушение режима. Кто эти должностные лица с полномочиями — не уточняется.

Футболисты ФК «Минск» на тренировке во время пандемии. Фото: EPA

То есть схема проста: ходите на работу, на футбол, на парад, в церковь, заражайтесь на здоровье, но потом вы будете государству должны.

Сами во всем виноваты.

Ну и конечно, кроме белорусского народа, во всем виновата Россия. 13 апреля Александр Лукашенко вспомнил российские СМИ, которые «дают такую гадкую информацию» — про призывы лечиться трактором и водкой. И тут же потребовал: «Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 за тысячу кубометров. А мы платим 127 долларов. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть? Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна. Догадайтесь с трех раз, кому. Поэтому еще раз повторяю: вы нас не трогайте! Закончится это все, потом мы посмотрим, кто прав, а кто нет».

А пока вы догадываетесь, Беларусь уже вышла в лидеры по распространению коронавируса: 273 заразившихся на миллион. Общемировой показатель — 238 на миллион, в России — 108, в Украине — 63. Конечно, это в некоторой степени «средняя температура по больнице», но все же еще не повод для парада.

Минск