Такой футбол нам не нужен!

Если бы умерший от коронавируса актер не оказался известным в Беларуси человеком, власти так и продолжали бы врать. Теперь они просто молчат. Все, кроме Александра Лукашенко.

В ночь на 31 марта в Витебске умер заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич. В январе ему исполнилось 75 лет и всю жизнь он проработал в Витебском академическом театре Якуба Коласа. Дашкевич не уходил на пенсию, продолжал служить в театре, оставался ведущим артистом. В последний раз он выходил на сцену 10 и 11 марта, а 18 марта приходил на сдачу спектакля «Восеньскі rock’n’roll». 20 марта актер и его жена Светлана, завтруппой того же театра, почувствовали себя плохо, 21 марта оба были госпитализированы с пневмонией. 26 марта Виктору Дашкевичу стало хуже, и пять последних дней он провел в реанимации на аппарате ИВЛ. В ночь на 31 марта умер.

Есть в Беларуси такая особенность: стоит только отметить юбилей, свадьбу или крестины кому-нибудь из российской тусовки «Бабкина, Басков и другие», туда сразу же летит поздравительная телеграмма от Александра Лукашенко. То же и с похоронами. Помню первую и самую главную новость в вечернем белорусском выпуске несколько лет назад: «Александр Лукашенко выразил соболезнования Валентине Матвиенко в связи со смертью мужа».

А вот заслуженный артист Виктор Дашкевич соболезнований не удостоился. Лукашенко лишь отчитал его посмертно как школьника:

«Мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер, и у него также был к пневмонии и прочему еще и этот вирус. Ну мы же просили: ему завтра 80 лет будет, чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь?»

Заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич скончался, заразившись коронавирусом. Кадр с видео из спектакля

Виктор Дашкевич уже не ответит. Не уточнит, что 80 ему должно было исполниться не «завтра», а через пять лет, но не произойдет уже, нет. И что если бы можно было прожить на пенсию, то ни актер, ни его жена-завтруппой, может, уже давно и не работали бы, а наслаждались свободным временем и книгами, а в родной театр ходили бы исключительно на премьеры. И не скажет, что, вообще-то, читать нотацию мертвому вместо слов сочувствия семье — это не просто трамвайное хамство, это полная «потеря берегов». Впрочем, вместо Лукашенко семье Дашкевичей соболезнуют белорусы — знакомые и незнакомые. У нас в Беларуси это норма — самим делать то, чего не делает государство, хотя обязано.

Государство так и не отменило чемпионат по футболу. Зато болельщики гродненского «Немана» призвали бойкотировать матчи и обратились ко всем белорусским болельщикам: «Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды… Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому». Их поддержали фанаты солигорского «Шахтера», минского и брестского «Динамо», «Витебска» и БАТЭ. А сами матчи никто не собирается отменять.

Я всегда подозревала, что у ультрас мозгов больше, чем у чиновников. Так оно и оказалось.

Только не спрашивайте, сколько случаев коронавируса выявлено в Беларуси. Этого не знает никто. Минздрав, который раньше обновлял официальные цифры раз в три дня, после двух подтвержденных смертей (причем подтверждение второй, тоже в Витебске, люди буквально «выдрали», поскольку дочь умершей Александры Чепик Наталья обратилась к журналистам) он вообще заткнулся и теперь многозначительно молчит. Впрочем, он и раньше не называл конкретное число подтвержденных случаев. Его редкие, раз в три дня, пресс-релизы выглядели так: «За минувшие сутки госпитализированы 130 человек, выписаны из стационара 128». А дальше журналисты должны были сами складывать и вычитать, сравнивать с предыдущими сообщениями и самостоятельно вычислять количество выявленных случаев.

Теперь информация поступает из разных источников, в основном от местных санитарно-эпидемиологических служб, но только не от Минздрава. Вот, к примеру, новости одного дня: в Орше пять новых случаев, в Гомеле коронавирус выявлен у тренеров детской спортивной школы, на заводе Вавилова в Минске коронавирус выявлен в цехе № 13, в деревне Докторовичи Копыльского района от коронавируса умерла учительница, в Витебске создан оперативный штаб по борьбе с инфекцией, Лукашенко обругал десять витебских врачей, которые заразились коронавирусом, выявлены случаи заражения в Лельчицах и Житковичах, где последнего иностранца видели во время гитлеровской оккупации... Все это систематизировать и предоставить полную информацию гражданам Беларуси обязан был Минздрав. Но он молчит. Поэтому и назвать точную цифру не может никто. Но паника усиливается. Потому что ничего не знать — страшно. И пока весь окружающий мир борется с пандемией, белорусы борются с чиновниками за право знать правду.

И только чемпионат Беларуси по футболу продолжается. Да еще Лукашенко с клюшкой носится по льду и говорит, что вирусы здесь не летают. В общем, все как обычно.