Маски без посредников

Российское правительство постановлением от 13.04.2020 приостановило действие своего же постановления № 431 от 3.04.2020.

431-е постановление вводило систему «федерального» и «региональных» операторов, запрещая всем производителям медицинских масок, перчаток, защитных костюмов и респираторов свободную продажу этих изделий.

Все, кто производит эти товары, могли поставлять их только «федеральному» (АО «Росхимзащита») или «региональным операторам» (например, в Петербурге это Центральная фармацевтическая база).

Розничная торговля этими товарами была разрешена только организациям, у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности «в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения».

Те, кто торгуют, имели право приобрести эти товары оптом только у «операторов». И не могли купить прямо у производителя.

Я еще тогда сказал, что это — ошибка. Что это установление «неестественной монополии», при которой все произведенные средства индивидуальной защиты (крайне необходимые, в первую очередь, медикам, но и гражданам — тоже) на пути к потребителю пропускаются через узкое «горлышко». И что это, как любая монополия, приведет к дефициту и черному рынку.

Теперь ошибка исправлена — что, конечно, хорошо. Но изданием 431-го постановления был на 10 дней — важнейших дней!, — фактически заморожен процесс поставки масок, перчаток, респираторов и костюмов больницам. И, конечно, поставка их в аптеки.

Пока в Москве определили «региональных операторов», пока производители пытались понять, как им теперь действовать, пока те, кому нужны были средства защиты, пытались получить лицензии — уходило время.

Теперь все вернулось назад, мы все надеемся, что предприниматели быстро обеспечат врачей и граждан необходимой защитой.