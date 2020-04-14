На 38 комнаток всего одна уборная

По состоянию на 9 апреля в Петербурге под карантином находятся 9048 человек, отбывают его в домашних условиях 7987. Данных о том, есть ли среди них обитатели коммуналок и какие меры предпринимаются в отношении их соседей, нет.

В самой большой питерской коммуналке комнат почти как у Высоцкого — 34. Коридор под 100 метров, общая площадь — 1200 «квадратов». Уборных, правда, две (ведро для слива в комплекте), есть пара душевых. А еще — грибок, плесень и крысы.

Этот дом на Васильевском острове (Детская ул., 17) совсем не старик — 1958 года постройки, кирпичный, в пять этажей. Со второго и выше выглядит прилично, а первый этаж — гигантская коммуналка, квартира № 2. До 1989 года здесь была поликлиника, потом — общежитие для медиков, после приватизации ставшее коммуналкой. Все комнаты, кроме трех, оказались в частной собственности. В 2013-м квартиру как непригодную к проживанию признали подлежащей расселению. За два года переехало 10 семей, остальные пригодной для себя альтернативы так и не дождались. В 2016-м районные службы подлатали тут дыры, после чего чиновники сочли, что квартира больше в расселении не нуждается.

Всего, по данным городского жилищного комитета, в Петербурге остается 69 тысяч коммунальных квартир, где проживает 229 тысяч семей. Осенью 2018-го Александр Беглов (тогда еще в статусе и.о. губернатора) очень разгневался, когда на заседании правительства Петербурга никто не смог ответить ему на вопрос, сколько конкретно людей в них живет.

«А сколько в них проживает граждан? Почему невозможно установить? Что, у нас нет регистрации, что ли? — возмущался Беглов.

— XXI век! Горожане живут в коммунальных квартирах!.. Вы мне даже не можете сказать, сколько там жителей. Надо знать эти цифры наизусть!»

Но статистика по коммуналкам осталась прежней, и до сих пор на официальном сайте Смольного есть данные только по числу квартир и семей.

Фото: РИА Новости

Если допустить, что одна семья — три человека, получается, в Петербурге свыше 680 тысяч человек остаются по коммунальным квартирам.

Можно предположить, что кто-то, не дожидаясь помощи государства, самостоятельно съехал в отдельную квартиру, а свою комнату сдал — студентам, молодой семье или группе гастарбайтеров. Так что по факту обитателей коммуналок может оказаться и больше. Бесспорно одно: Петербург остается коммунальной столицей России. И в условиях пандемии этот печальный статус должен бы сподвигнуть городскую власть на выработку пакета специальных мер.

Но ни в одном выпущенном Смольным «коронавирусном» постановлении, ни в распоряжениях регионального Роспотребнадзора или Комитета по здравоохранению «Новой» не удалось обнаружить ничего, связанного со спецификой коммунального быта.

Нет и статистики, показывающей, есть ли среди петербуржцев с подтвержденным COID-19 или среди отправленных на карантин обитатели коммуналок. Как и четких разъяснений — можно ли находиться в таких квартирах на самоизоляции прибывшим из-за границы, оставаться под наблюдением медиков при легкой форме коронавируса, а в случае госпитализации такого больного должны ли и его соседи отправляться в больницу или обсерватор?

Эти и другие вопросы «Новая» направила в профильные ведомства, но ответа пока не получила.

15 марта Роспотребнадзор разослал руководителям территориальных подразделений службы циркуляр, в котором говорится, что изоляция должна проходить «в изолированной квартире с исключением контакта с членами своей семьи и другими лицами». Если такие условия обеспечить невозможно, людей надо отправлять в «специально развернутые обсерваторы».

Возможно ли избежать таких контактов в коммуналке?

Ведь ее обитатели — это зачастую люди пожилые, малоимущие, есть и те, у кого за плечами тюрьма, откуда возвращаются с букетом болезней, злоупотребляющие алкоголем, а то и наркотиками. Тут и в самом деле трудно ожидать соблюдения санитарных предписаний и добровольного затворничества.

Специалисты комментируют эту тему с осторожностью.

«Элементарный здравый смысл подсказывает, что невозможно обеспечить изоляцию в условиях скученности, вынужденного соседства с абсолютно разномастной публикой разной степени ответственности. — Но ни один человек при должности не может сказать — граждане, съезжайте скорей в съемные отдельные квартиры, — говорит врач-инфекционист Елена Н. — У всех разные финансовые возможности, зачем попусту нагнетать. Вот и обходятся общими рекомендациями — постарайтесь соблюдать дистанцию в полтора метра, протирайте всё дезинфицирующими растворами, мойте руки с мылом, пищу принимайте у себя в комнате, а на кухню выходите рано утром или к ночи. Да, следование таким советам снижает опасность, но не исключает ее полностью».

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в интервью «Известиям» предлагает живущим под одной крышей с «карантинным» человеком после посещения им ванны или туалета соблюдать хотя бы 15-минутную паузу. Потому что «что-то вылетит в вентиляцию, а что-то осядет». Это, по его словам, не защитит от заражения на 100 %, но позволит снизить риски.

Насколько подобные меры применимы к коммунальным квартирам, сказать сложно. Конечно, не все питерские коммуналки столь огромны, как та, на Детской улице.

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Например, квартира в доме «эмира Бухарского» на Каменноостровском проспекте поражает каминами, лепниной и дубовым наборным паркетом. Но и там на всех обитателей один душ и один туалет, а кухня просторная, но с одной раковиной. Часть комнат занимают молодые люди творческих профессий. А рядом с ними живет дядя Коля, который каждый божий день ходит в магазин, а на предложения соседей закупить для него выпивки на неделю и выдавать по расписанию отвечает:

«А как же кореша мои? А радость живого человеческого общения?»

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В рекомендациях ВОЗ по уходу на дому за пациентами с легкой формой COVID-19 (их придерживается и Роспотребнадзор) расписан такой алгоритм:

медработник должен оценить, позволяют ли условия обеспечить безопасность всех проживающих, и дальше мониторить ситуацию очно или хотя бы по телефону. Больного предписывается определить в отдельную хорошо проветриваемую комнату, если это невозможно — держаться от него на расстоянии не менее метра.

Естественно, все должны быть в масках, постоянно мыть руки с мылом, полотенца желательно использовать бумажные. Больному необходимо выделить отдельные столовые приборы, его постельное белье собирать в перчатках и стирать при температуре 60–90° C. Маски, перчатки и пр. складывать в мусорное ведро с крышкой и «утилизировать в качестве инфекционных отходов» (то бишь на санитарном полигоне). Всю мебель, особенно каркас кровати, дверные ручки, а также туалет в ванную комнату ежедневно дезинфицировать с применением средств, содержащих 0,1 % гипохлорита натрия.

Роспотребнадзор добавляет, что если у кого-то из обитателей выявлен коронавирус, необходима тотальная дезинфекция «силами специализированной организации».

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Исполнение этих правил в условиях густонаселенной коммунальной квартиры со своим дядей Колей представляется заведомо провальной миссией.

В регионах страны, где доля коммуналок значительно скромнее, меры принимают более решительные. Скажем, в Ставропольском крае, Подмосковье, Ростовской или Архангельской областях местные власти постановили: если у человека, прибывшего из-за рубежа, нет возможности изолироваться от других (к таким случаям отнесено и проживание в коммунальной квартире или общежитии), он отправляется на карантин в обсерватор на две недели.

На созданном Смольным сайте «Петербург против коронавируса. Официальная информация» в разделе «часто задаваемые вопросы» есть и такой: «Должны ли члены семьи находящегося в изоляции тоже сидеть дома?» Ответ: «Да. Этот режим на дому должны соблюдать все домочадцы человека, который прибыл из-за рубежа».

Логично предположить, что аналогичная мера должна распространяться и на соседей по коммуналке. Но это нигде не прописано. Как будто в Смольном просто забыли о том, что управляют коммунальной столицей.