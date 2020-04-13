Москва во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Фото: РИА Новости

Почему нельзя выйти на улицу/пробежку во двор/в парк? Я же один буду, подумаешь. Ну, с девушкой/парнем

Вы можете встретить по пути других людей, риск инфицирования повышается. Если вас двое, то выше и вероятность встречи с другими людьми. Есть не менее важный социальный фактор: если все будут думать так же, как вы, что им удастся совершить пробежку, сохраняя социальную дистанцию, люди будут все чаще выходить на улицы. Меры по изоляции будут неэффективны. Нужно учитывать «Теорию разбитых стекол» (иначе все начнут ходить, и изоляционные меры не сработают). При походе в магазин вдвоем риск еще выше, чем при пробежке.

Почему с собаками можно гулять в Европе, а с детьми нет? Что они, хуже собаки?

Собаки не переносят вирусы и не могут заболеть. И да: собаке труднее, чем детям, объяснить, почему нужно сохранять режим самоизоляции.

Почему нельзя просто кататься на машине? Как меня в машине кто заразит?

Во-первых, до машины нужно дойти, вы можете встретить больного человека в подъезде. Во-вторых, текущий режим изоляции предполагает возможность поездки на машине за продуктами или в аптеку. Главная идея в том, чтобы как можно сильнее снизить число людей на улицах. Если трекинг телефонов покажет, что много людей ездит на машинах (многие также захотят «покататься»), то власти введут более жесткий режим изоляции — и будут правы.

Почему нельзя поехать на шашлыки или на дачу? Да просто с семьей, подумаешь. Какая разница, где сидеть?

Многие дачи не обустроены для того, чтобы жить там длительно. Приезд на дачу может вообще увеличить число контактов (например, в Москве есть доставка продуктов, на даче придется точно ходить в «сельпо» ногами). Разницы, где сидеть, нет, если вы соблюдаете режим изоляции. На даче это сделать сложнее. Формально может быть проблемой и отсутствие прописки (вам будет труднее объяснить инспектору, почему вы едете по такому маршруту).

Почему именно так важно сидеть в четырех стенах? Или это касается только городов с большой скученностью народа? Может, я поступаю неправильно, выпуская детей на улицу? Всегда казалось, что именно свежий воздух без контактов с людьми не опасен.

Мы понимаем, что сейчас нужно сгладить кривую распространения инфекции. Нужно смотреть на вопрос с точки зрения защиты всего общества, при этом интересы отдельных людей могут быть ущемлены. Если все будут гулять, меры не сработают, придется ужесточать режим, вводить армию и тому подобное.