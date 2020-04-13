Книжная койка: день 24, Карвер

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Это один из самых важных для меня текстов проекта. Во-первых, потому что Карвер — чемпион в соревновании «скажи все, не говоря ничего». (Здесь нельзя не отметить роль его редактора Гордона Лиша, вообще их союз — блестящее доказательство возможности совместного писательсо-редакторского творчества.)

А во-вторых, и в главных, потому что Реймонду Карверу удалось показать мир, максимально далекий от всякой медийности. Мир, в котором принципиально не существует ничего, что хоть в каком-нибудь приближении могло бы быть показано по телевидению и вообще признано достойным общественного внимания. Жизнь — серая, люди — испуганные, слабые, неартикулированные и странноватые. И именно таких Карвер с напряженным вниманием рассматривает через увеличительное стекло огромной силы. Их привязанности их неудачи, их несбывшиеся мечты, «реплики и тирады... умолчания и намеки», глупые воспоминания, потоки женских жалоб.

Потому что на самом деле важнее ничего нет.