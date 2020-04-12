онлайн
Заражено — 1 846 837 (в РФ — 15 770), смертей — 113 883. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Книжная койка: день 23, Мопассан
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Ги де Мопассан. «Мадмуазель Фифи»
— Этот рассказ можно назвать слишком прямолинейным и даже пропагандистским. И вот такой, в принципе, пропаганда и должна быть.
Читайте по ссылке (LIB.ru) =>
Что читаем завтра?
Рассказ Кэтрин Мэнсфилд
Уже читали
Фолкнер. «Полный поворот кругом»
Довлатов. «Шоферские перчатки»
Казаков. «Во сне ты горько плакал»
Пелевин. «Бубен верхнего мира»
Зощенко. «Рассказ про одну корыстную молочницу»
Манро. «Медведь, прошедший горы»
О. Генри. «Город без происшествий»
Белль. «Молчание доктора Мурке»