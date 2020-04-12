Самоизоляция как творчество

Есть довольно противные для уха слова. Для чувствительного уха. У меня, видимо, ухо такое.

При полном, заметьте, отсутствии слуха. Это две разные функции, нет не уха, а головного мозга.

Все дороги ведут в... головной мозг.

А если нет мозга, зачем нужна дорога?

Мой внук, например, не переносил слов «пузырь» и «панакота».

Я не буду перечислять все слова, которые вызывают у меня аллергическую реакцию, но к «творожку», «Венецушке», «однокашнику» и «дедушке» прибавились «удаленка» и «самоизоляция».

В отличие от гордого, независимого и перекатывающегося горошинами во рту слова «коронавирус».

Но я вовсе не про слова. Это я так, поделился своими странностями, чтобы между нами возник контакт.

«Контакт». Вот слово ключевое и очень важное.

У каждого есть свои маленькие странности. Именно этим мы и интересны. Тем, что мы разные и у каждого в голове свои тараканы.

И вот мы все оказались в самоизоляции (что поделаешь, без этого слова сегодня не обойтись), то есть лишены контакта с теми, кто нам близок по духу. Но при этом мы контактируем с близкими. Которых любим...

Так принято считать, но, согласитесь, это же не так. Или не совсем так. Да, любим, но не месяц же ежедневно в замкнутом пространстве.

Раздражение неминуемо. Ты раздражаешься, при этом понимая, что

Владимир Маяковский в самоизоляции. Рисунок автора

неправ, но сделать с собой ничего не можешь и раздражаешься еще больше — уже на себя.

И вот тут, как врач-психотерапевт, на помощь приходит интернет. И социальные сети.

Когда человек лишен той или иной свободы, он начинает придумывать что-то, что компенсировало бы ему отсутствие свободы. Свободу думать и творить.

Творчество — это удовольствие. Сродни сексу, еде, выпивке. Впрочем, творчество нужно и в сексе, и в еде, и в выпивке.

Оказавшись в условиях несвободы, творчество раздвинуло стены и вырвалось на свободу.

Другого лекарства, кроме творчества, в условиях изоляции нет.

И вот появился антихандрический флешмоб #изоизоляция с постановкой с помощью подручных средств даже не столько имитации, сколько восхитительно свободных вариаций на темы узнаваемых живописных полотен.

«Американская готика» Грант Вуд | Ольга Суворова / #изоизоляция

Кто во что горазд. Из одеял, покрывал и подушек, пельменей и сосисок, шапочек для бассейна, кастрюль и сотейников. С участием домочадцев и разнообразной живности. А какая палитра пристрастий! От Леонардо и Микеланджело до Малевича, Шагала и Решетникова, от Дюрера, Гольбейна до Климта, Линча, Кало и Шиле, от Верещагина и Васнецова до Самохвалова и Герасимова. Чистое творчество. Здесь и восхищение, и самоирония. И неважно, кто лучше, кто хуже.

Во многих проснулось то, что, возможно, спало всю жизнь внутри. О чем участники этого праздника и не подозревали.

И это проснувшееся стремление к творчеству уже не заснет снова никогда.

Николай Гоголь в самоизоляции. Рисунок автора

Мой друг коллекционер Максим Боксер придумал гениальную вещь. Он создал платформу «ШАР И КРЕСТ», чтобы поддержать художников. Правило простое: любой художник выкладывает свое произведение не дороже 5000 рублей. Если продает три работы, обязан купить одну у другого. Тут подтянулись коллекционеры. И началось… Мобильный вернисаж, постоянно прирастающий графикой, рисунками.

И кроме «купи-продай», художники стали ближе узнавать друг друга, комментировать, поддерживать. Ни одного злого, язвительного коммента. Художники стали добрее. И снова радость творчества.

Все контролирует один человек. Целый день не отходя от компьютера. Максим Боксер, российский галерист, эксперт по русской живописи и графике первой половины XX века.

«Зачем ему это?» — спросите вы. Да просто он не может не придумывать. Творчество.

Сергей Есенин в самоизоляции. Рисунок автора

Я готовил свою выставку «Золото фабрики ФАБИЛЬЖО» год. И когда пандемия начала набирать обороты, понял, что не имею права приглашать на нее посетителей. Тогда мы с галеристом Михаилом Крокиным сделали онлайн-открытие. Я провел экскурсию по выставке. И потом мы даже немного выпили. Вместе с нашими виртуальными гостями.

На этом вернисаже было в десять раз больше народу, чем было бы в реальности. Я придумал его ночью, этот онлайн-вернисаж.

Будучи тупым и безграмотным в области цифровых медиа, я совершенно случайно обнаружил в телефоне кнопку «прямой эфир». Нажал ее. Ба! Получилось.

И я, вспомнив свое телевизионно-радийное прошлое, придумал программу «ПРЯМОЙ БИЛЬЖО». Три эфира в день.

Утром — прогулка по дому, называется «ЗАХОДИ!», днем — «НЕРАБОЧИЙ ПОЛДНИК» (рассказы про странные вещи из моей коллекции), вечером — «СКАЗКА И РЮМКА НА НОЧЬ», где я читаю свое. Это позволяет держаться в тонусе. Во всяком случае, бриться каждый день. Но оказывается, это интересно не только мне.

Творите! Пока никто не запрещает нам этого. Второго такого шанса не будет. К счастью или нет, не знаю.

Будьте здоровы и держите себя в своих талантливых руках.