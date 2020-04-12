«Организм начнет думать, что ноги ему не нужны»

карточка эксперта Сергей Кричевский — российский космонавт-испытатель, доктор философских наук, профессор. Военный летчик 1-го класса, подполковник.

— Нашей космической науке проблемы, встающие перед человеком в жестком карантине, известны очень давно. Вспомним о сурдокамере (звуконепроницаемое помещение, сходное по конструкции с барокамерой, для проведения специальных исследований, а также для тренировки космонавтов. — В. Ш.) — это серьезное испытание в изоляции. В 2020 году исполняется 60 лет, как набрали наш первый отряд космонавтов. Все они прошли через сурдокамеру, и не раз.

Это было полное отключение всех видов связи с внешней средой. Разумеется, каждый получал задания для работы, выполнять которые полагалось по определенному графику. Но главная особенность — полет имитировали в полной тишине.

Первые космонавты сидели по десять суток. Это связано с тем, что в начале пилотируемой космонавтики отрабатывался и вариант десятисуточного полета при разных типах отказов техники. Ну а медики старались выявить у участников эксперимента негативную реакцию, признаки заболеваний.

Герман Титов в сурдокамере. Фото: РИА Новости

Уже тогда стало понятно: чтобы долго находиться наедине с собой, необходимо тренироваться. Летчикам-истребителям намного проще, конечно. Книга «Один в бескрайнем небе» — это ведь про нас, хотя длительность такой изоляции и бывалых профессионалов потрясает, особенно при неровном ритме существования.

Но самоизоляция сегодня, во время эпидемии, не может породить таких проблем. Занимаясь наукой, я лично в таком режиме работаю постоянно. Основные рекомендации от космонавтов обычным людям просты.

Главное — установить себе какой-то повторяющийся ритм жизни.

Нельзя отдельные дни выделять на то, чтобы отоспаться от души на сутки или, наоборот, жертвовать сном ради работы, общения в Сети или игр. Я бы такой распорядок назвал физиологичным, и он должен быть очень четким.

Ритм — главное условие здоровья. Когда длительность полетов в космос достигла месяца и стала увеличиваться, у психологов возникла идея организовать жизнь по некоему «космическому времени», то есть сместить в режиме дня отдельные части ради увеличения продуктивности. Начали принудительно сбивать естественный ритм. Пытались сокращать период сна, потом давать себе отдых по разработанному врачами графику.

Но тут же появилась повышенная утомляемость, начались головные боли. Люди заставляли себя работать буквально через силу. Оказалось, что человек из-за этого, наоборот, быстро теряет силы, не может полноценно работать.

Члены совместного советско-австрийского экипажа (слева на право): командир экипажа Сергей Кричевский, австрийский космонавт-исследователь Клеменс Лоталлер, борт-инженер Николай Бударин. Фото: РИА Новости

Кроме того, на высоте полета наших орбитальных станций

за час солнце восходит и заходит 17 раз.

Изменяется освещенность внутри отсеков, это тоже раскачивает встроенные в психику механизмы. Вскоре эти медицинские игры закончились, все вернулись к жизни в привычном ритме.

К природным часам, работающим внутри нас, надо привязываться даже в космосе. Распорядок дня — тривиальная вещь. Но люди сплошь и рядом не склонны принимать в расчет банальные истины. А зря — всем сидящим в самоизоляции во время эпидемии коронавируса надо помнить об этом. Молодые, пожилые или люди с хроническими болезнями имеют разный режим жизни, но выходить из него не должны.

Очень важно противостоять гиподинамии. Двигаться надо не менее 2–3 часов в сутки. Хотя бы просто двигаться — уже хорошо. Кто может, пусть делает специальные комплексы упражнений для восстановления статуса различных органов тела.

А то ведь ваш организм начнет думать, что ноги ему не очень-то и нужны.

Составьте себе какой-то план жизни в изоляции, не плывите по воле волн, сутками просматривая сериалы или спортивные трансляции. Разместите эти просмотры в своем графике, не ущемляя сна, не сбивая режима питания, физических упражнений и работы. Разбейте рабочие задания на дни и недели, не пытайтесь форсировать работу, исчерпывая резервы организма.

В самоизоляции записал Валерий Ширяев,

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