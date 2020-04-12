«Страданья отступят куда-то»

Кто-то организовывает флешмобы и аплодирует врачам, спасающим нас, с балконов, а они сделали то, что привыкли делать – записали песню и сняли клип о «людях в белых халатах». В этом видео много знакомых лиц: «Несчастный случай» во главе с Алексеем Кортневым, Константин Хабенский, Андрей Макаревич, Макс Покровский из «Ногу Свело!», «Квартет И» в полном составе, Найк Борзов, группа «Ундервуд», Ромарио, Нонна Гришаева, Татьяна Лазарева, Максим Леонидов, Максим Виторган, Валерий Сюткин — всего 27 человек. Это много.

Это, пожалуй, самая масштабная акция за последние дни.

Все они благодарят врачей и надеются на них, потому что надеяться сейчас больше не на кого. Работа у них и всегда была адская, а во время пандемии ее можно смело приравнять к подвигу. Лучше всего сказал об этом Алексей Кортнев:

«Песня сама пришла мне в голову, всплыла из подсознания, что вполне естественно в эти дни, когда к врачам всего мира приковано такое пристальное внимание, когда мы на них так надеемся… И у меня, и у друзей большое количество знакомых врачей, которым я и адресую этот ролик и обязательно им перешлю его и думаю, что им будет очень приятно и очень важно услышать эти слова поддержки».

А песня старая. Ее написали в 1967 году Лев Ошанин и Эдуард Колмановский, а исполнил Владимир Трошин, тот самый, который первым спел знаменитые «Подмосковные вечера». Прошло 53 года, и вот она опять пригодилась. Зазвучала по-новому.