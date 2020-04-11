Книжная койка: день 22, Берлин

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Лусия Берлин родилась в 1936 году, умерла в 2004. Она работала учительницей в средней школе, оператором на коммутаторе, администратором в больнице, домработницей. Она бедствовала и пила. И писала рассказы, которые кое-где публиковали, но которые никому не были нужны. Через одиннадцать лет после ее смерти лет эти рассказы были изданы в сборнике «Руководство для домработниц», и тут она прославилась.

Для меня главная привлекательность этих текстов в том, что их автор не предлагает никакой схемы — ни устройства жизни, ни того, «как надо», ни того, как «не надо». И никакого «вывода», даже того, что все мы несчастные сукины дети (как это делается в самых прекрасных американских рассказах, с которыми ее можно сравнить, вроде хемингуэйевских). И если уж необходимо сделать в связи с ее текстами какое-то обобщение, то только:

все люди — сестры.

Мужчины, женщины, дети — все сестры. Потому что в сестринстве нет ничего бравого и жизнеутверждающего, а только слабость, усталость и нежность.