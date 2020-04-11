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Сюжеты

Мерч и приюты на самоизоляции

Как помочь Barking store и бездомным животным

Общество

 

Съемка: Влад Докшин, монтаж: Александр Лавренов, редактор Серафима Свердлова / «Новая газета»

В Москве вводят пропускной режим, россиян призывают сидеть дома. Разоряются наши любимые кафе и рестораны, закрываются книжные и другие магазины.

В наших силах спасти те институты, которые мы ценим. «Новая газета» призывает помочь магазину одежды Barking store и независимым приютам для бездомных животных.

Заходите на сайт магазина и подписывайтесь на пожертвования частным приютам!

Теги:
самоизоляция, приют, животные, благотворительность

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