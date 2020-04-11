Мерч и приюты на самоизоляции

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Заражено — 1 736 464 (в РФ — 13 584), смертей — 106 564. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Серафима СвердловаАлександр ЛавреновВлад Докшин«Новая газета»
В Москве вводят пропускной режим, россиян призывают сидеть дома. Разоряются наши любимые кафе и рестораны, закрываются книжные и другие магазины.
В наших силах спасти те институты, которые мы ценим. «Новая газета» призывает помочь магазину одежды Barking store и независимым приютам для бездомных животных.
Заходите на сайт магазина и подписывайтесь на пожертвования частным приютам!
Теги:самоизоляция, приют, животные, благотворительность
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