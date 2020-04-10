Книжная койка: день 21, Белль

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— В позднем СССР Белль пользовался славой неимоверной — до того, что его имя использовалось в народном творчестве (вспомним гениальную частушку про высылку Солженицына: «Самолет летит на Запад, / Солженицын в нём сидит, / «Вот-те нате, хрен в томате!» — Бёлль, встречая, говорит»). Сейчас он полузабыт.

Не могу сказать, что та суперизвестность была избыточна, но нынешнее невнимание уж точно несправедливо.

Вот, например, этот рассказ. Притча о словах, о медиа, о цензуре, о посттравматическом синдроме, о страхе и, главное, о словах, которые мстят тем, кто их выхолащивает.

Куда уж актуальней.