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Книжная койка: день 21, Белль

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

Генрих Белль. «Молчание доктора Мурке»

— В позднем СССР Белль пользовался славой неимоверной — до того, что его имя использовалось в народном творчестве (вспомним гениальную частушку про высылку Солженицына: «Самолет летит на Запад, / Солженицын в нём сидит, / «Вот-те нате, хрен в томате!» — Бёлль, встречая, говорит»). Сейчас он полузабыт.

Не могу сказать, что та суперизвестность была избыточна, но нынешнее невнимание уж точно несправедливо.

Вот, например, этот рассказ. Притча о словах, о медиа, о цензуре, о посттравматическом синдроме, о страхе и, главное, о словах, которые мстят тем, кто их выхолащивает.

Куда уж актуальней.

Читайте по ссылке (LIB.RU) =>

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Теги:
карантин, рассказы, литература, критика

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