Разорвали негласный договор

Пожар в исправительной колонии в Ангарске. Фото: правозащитная организация «Сибирь без пыток» / ТАСС

По официальной информации, распространенной пресс-службой ГУФСИН России по Иркутской области, в исправительной колонии № 15 «осужденные совершили нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения. Сотрудник госпитализирован».

Инцидент начался после того, как один из осужденных, содержащихся в ПКТ (помещение камерного типа), «отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям».

«Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий.

В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения».

Пожар в исправительной колонии в Ангарске. Фото: РИА Новости

«В колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области. После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий. В настоящий момент обстановка в учреждении контролируемая. Пострадавший сотрудник госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Осужденным, нанесшим себе порезы предплечий, оказана медицинская помощь».

Это все цитаты из официального пресс-релиза. О поджоге цеха деревообработки и бунте осужденных в пресс-релизе ни слова.

По сведениям наших источников в Ангарске, ИК-15 — это колония строгого режима, в которой нет так называемых «первоходов», то есть впервые приговоренных к лишению свободы.

При этом колония — не «красная», где дисциплина и порядок поддерживаются активистами, а «черная», негласно управляемая криминальными авторитетами. Между ними и администрацией колонии был негласный договор.

«Черные» обеспечивают бесперебойную работу промзоны, а администрация предоставляет послабления.

«Договор» был взаимовыгодным. Обороты «промки» ИК-15 — многомиллинные,

достаточно сказать, что на территории колонии работают три пилорамы. Взамен криминальные авторитеты имели мобильники, наркотики и алкоголь.

Вечером 9 апреля этот баланс был нарушен.

Сотрудник колонии избил осужденного, пользующегося определенным авторитетом в криминальном мире. На призыв избитого «вскрыться» (нанести порезы в районе запястья), откликнулись 17 человек.

Руководство колонии и регионального управления ФСИН решило ответить силой. Колония взбунтовалась. Пришлось на территорию исправительного учреждения вводить спецназ. Осужденные подожгли цех деревообработки.

«Новая» следит за развитием событий.