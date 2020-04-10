Разорвали негласный договор
В ангарской ИК-15 осужденные взбунтовались и подожгли цех деревообработки
Ирек Муртазинспецкор
По официальной информации, распространенной пресс-службой ГУФСИН России по Иркутской области, в исправительной колонии № 15 «осужденные совершили нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения. Сотрудник госпитализирован».
Инцидент начался после того, как один из осужденных, содержащихся в ПКТ (помещение камерного типа), «отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям».
«Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий.
В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения».
«В колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области. После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий. В настоящий момент обстановка в учреждении контролируемая. Пострадавший сотрудник госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Осужденным, нанесшим себе порезы предплечий, оказана медицинская помощь».
Это все цитаты из официального пресс-релиза. О поджоге цеха деревообработки и бунте осужденных в пресс-релизе ни слова.
По сведениям наших источников в Ангарске, ИК-15 — это колония строгого режима, в которой нет так называемых «первоходов», то есть впервые приговоренных к лишению свободы.
При этом колония — не «красная», где дисциплина и порядок поддерживаются активистами, а «черная», негласно управляемая криминальными авторитетами. Между ними и администрацией колонии был негласный договор.
«Черные» обеспечивают бесперебойную работу промзоны, а администрация предоставляет послабления.
«Договор» был взаимовыгодным. Обороты «промки» ИК-15 — многомиллинные,
достаточно сказать, что на территории колонии работают три пилорамы. Взамен криминальные авторитеты имели мобильники, наркотики и алкоголь.
Вечером 9 апреля этот баланс был нарушен.
Сотрудник колонии избил осужденного, пользующегося определенным авторитетом в криминальном мире. На призыв избитого «вскрыться» (нанести порезы в районе запястья), откликнулись 17 человек.
Руководство колонии и регионального управления ФСИН решило ответить силой. Колония взбунтовалась. Пришлось на территорию исправительного учреждения вводить спецназ. Осужденные подожгли цех деревообработки.
«Новая» следит за развитием событий.
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