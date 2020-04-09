Книжная койка: день 20, Моэм

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Это настоящее признание в любви к женщине. К немолодой и немоложавой женщине, которая остается победительной, несмотря ни на что. И я лично надеюсь быть похожей на Джейн. А если это недостаточно феминистично, или недостаточно патриархально — мне плевать.