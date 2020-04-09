Книжная койка: день 20, Моэм
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Сомерсет Моэм. «Джейн»
— Это настоящее признание в любви к женщине. К немолодой и немоложавой женщине, которая остается победительной, несмотря ни на что. И я лично надеюсь быть похожей на Джейн. А если это недостаточно феминистично, или недостаточно патриархально — мне плевать.
Читайте по ссылке (shalamov.ru) =>
Что читаем завтра?
Рассказ Исаака Бабеля
Уже читали
Фолкнер. «Полный поворот кругом»
Довлатов. «Шоферские перчатки»
Казаков. «Во сне ты горько плакал»
Пелевин. «Бубен верхнего мира»
Зощенко. «Рассказ про одну корыстную молочницу»
Манро. «Медведь, прошедший горы»
О. Генри. «Город без происшествий»