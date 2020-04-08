Zoom с печенегами

Третье обращение Путина к гражданам в связи с коронавирусом было сделано в поистине народном формате: как видеоконференция с губернаторами и министрами. Во-первых, граждане любят, когда начальникам раздают указания. Во-вторых, страна сидит на удаленке, все сотрудники офисов ежедневно общаются друг с другом в Zoom, и президент на этот раз нашел для самоизолированных нативный формат, выступив как организатор видеоконференции.

Можно предположить, что социологические службы АП проанализировали реакцию граждан на первые два обращения и признали их неудачными. Особенно второе, от которого люди ждали помощи, а получили лишь теплые слова в адрес врачей и акцию по предоставлению особых полномочий губернаторам — не ждать команды из центра, а действовать по ситуации.

В третьем обращении все это постарались исправить. Губернаторов показали в роли прилежных учеников, записывающих слова главы государства в блокнот:

визуальный сигнал о том, что президент отнюдь не самоустранился от ответственности и контролирует ситуацию.

Медикам, работающим c инфицированными коронавирусом, помимо теплых слов, достались крупные надбавки, до 80 тысяч рублей, в течение трех месяцев, — целое состояние для большинства российских регионов.

Большая часть речи президента была перечислением конкретных мер помощи бизнесу и гражданам со стороны государства. О необходимости таких мер говорят сейчас все. Транспорт и основные предприятия должны продолжать работать с соблюдением необходимых эпидемиологических ограничений, заявил Путин. Все предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по социальным взносам на полгода, правительству поручено подготовить расширенный план по поддержке компаний: в первую очередь, тех, которые смогут сохранить рабочие места.

Тем гражданам, которые потеряют источник дохода, президент еще раз пообещал поддержку: выплаты по безработице в максимальном размере (на уровне МРОТ), скорейшее оформление статуса. Кредитные каникулы должны быть расширены на большее число физических лиц по сравнению с теми рамками, которые уже были установлены ранее (например, по ипотечным кредитам при сумме займа до 1,5 млн рублей при среднем размере ипотеки в стране в 2,5 млн рублей). На семьи с несовершеннолетними детьми будут распространяться дополнительные ежемесячные выплаты.

Меры оставляют двойственное впечатление. С одной стороны, государство наконец признало, что у него в нынешних условиях есть чрезвычайные обязательства и их нужно выполнять. С другой — они все еще недостаточны по сравнению с европейскими или американскими масштабными планами по спасению национальных экономик. Они не страхуют заметную часть бизнеса от разорения:

меры, на которые предприниматели действительно надеялись, начинаются с отмены НДС.

По расчетам экономистов, миллионы людей в России могут потерять работу, что усугубляется нестабильностью рубля и цен на нефть и крайне туманными перспективами восстановления спроса на российское сырье.

В то же время Путин признал, что в ходе развития эпидемии могут потребоваться новые шаги по поддержке экономики. Он заявил, что действовать придется по обстоятельствам, губернаторов призвал не злоупотреблять оказанным доверием (сделаем вид, что никто не догадался, про кого идет речь)

и обмолвился о том, что у страны достаточно накопленных резервов, чтобы справляться с любым сценарием кризиса.

Прежде некоторые источники сообщали, что Путин выступает против широкомасштабного использования резервных фондов.

Самой неожиданной, пожалуй, стала последняя часть выступления президента: он сравнил нынешние трудности с набегами степных кочевников печенегов и половцев, которые терзали Древнюю Русь в Средние века. Во фразе узнали цитату из выступления легендарного адвоката Федора Плевако, защищавшего старушку по делу о краже жестяного чайника.

Поднялся Плевако:

«Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двенадцать языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... старушка украла чайник ценою в пятьдесят копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно...»

Однако вряд ли президент хотел сравнить коронавирус с чайником. Так что, в нынешних условиях смысл этой метафоры может быть разве что в том, что ни с половцами, ни с печенегами, ни с карантином в масштабе большей части планеты никто из ныне живущих россиян, включая самого президента, прежде не сталкивался.

Сможет ли государство с его нынешним качеством госаппарата развернуть действительно эффективную систему поддержки граждан, а не только собственных доверенных лиц и госкорпораций? К сожалению, скоро мы сможем протестировать этот вопрос на собственных шкурах.