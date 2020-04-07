Книжная койка: день 18, Акутагава
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Акутагава. «В чаще»
— Триумф ненадежного рассказчика, декларация обмана памяти.
В принципе в этом маленьком рассказе и выросшем из него фильме Куросавы «Расёмон» сконцентрирована львиная часть современного думанья.
Можете спорить, но я в этом уверена.
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Рассказ Варлама Шаламова
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