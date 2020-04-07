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Книжная койка: день 18, Акутагава

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

Акутагава. «В чаще»

— Триумф ненадежного рассказчика, декларация обмана памяти.

В принципе в этом маленьком рассказе и выросшем из него фильме Куросавы  «Расёмон» сконцентрирована львиная часть современного думанья.

Можете спорить, но я в этом уверена.

Читайте по ссылке (LITMIR.ME) =>

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Теги:
карантин, критика, книги, литература

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