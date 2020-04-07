Добирайтесь сами

МИД Республики Беларусь при содействии российской стороны 6 апреля организовал из штата Дели спецрейс для вывоза как своих граждан, так и граждан России. На борту самолета находились 42 россиянина, которых затем отправили из Минска в Москву в отдельном вагоне поезда Калининград — Москва.

Несколько дней назад на сайте госуслуг появилась новая анкета для регистрации российских граждан, находящихся на территории иностранного государства. В анкете есть пункт, который звучит так: «Обязуюсь пройти изоляцию и медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Российскую Федерацию. Изоляция и медицинское наблюдение для прибывающих в аэропорты лиц, проживающих на территории субъекта Российской Федерации по месту прибытия, осуществляется в домашних условиях. Изоляция и медицинское наблюдение для прибывающих в аэропорты лиц, проживающих на территории другого субъекта Российской Федерации, отличающегося от субъекта прибытия, осуществляется в местах обсервации».

Несмотря на то что выше говорится о существовании в России мест обсервации, граждане, которые прибывают в аэропорты не своих городов, вынуждены добираться до места жительства самостоятельно.

Никакого транспорта, отдельных рейсов или хотя бы средств защиты им не предоставляется.

Матвей Корцев, который смог вылететь из Дели на рейсе, организованном белорусским МИДом, рассказал «Новой», что он сейчас находится на самоизоляции в родном городе. На вопрос о том, был ли из Москвы организован специальный транспорт для того, чтобы развезти всех прибывших по регионам, он ответил, что каждый добирался самостоятельно.

— Все самостоятельно добирались [до своих городов], заполняли анкеты, в которых указывали, куда, каким транспортом. Наша компания, допустим, те, кто был из Москвы, сразу на такси уехала домой, остальные сразу поехали на другой вокзал, на поезд до дома. Поезда пустые все. Все по-разному добирались до дальнейших точек отправления в свои города: кто-то на вокзалы, кто-то в аэропорт, кто-то на такси до дома, — рассказывает Матвей.

Матвея Корцева (на фото слева) эвакуировали из Индии самолетом «Белавиа». Из Минска он добирался до дома самостоятельно, как и другие россияне

По его словам, анкету на сайте госуслуг заполняли все граждане России. На выходе из поезда Калиниград — Москва у прибывших из-за рубежа забрали анкеты, опросили и отпустили.

— [По прибытии в родной город] зашли врачи вместе с пограничниками, [мы] заполнили эти анкеты, заявление [о том], в какой день прибыли и что предупреждены об ответственности, померили температуру, — продолжает Матвей. В Минске у них взяли тесты на коронавирус, возможно, из-за этого российская сторона не стала тщательно относиться к вопросу безопасности в Москве.

Слова Матвея подтверждает и гражданка России Олеся Ефимова, которая 31 марта вылетела на рейсе, организованном туроператором «Библио-Глобус», из Индии в Москву. Самолет сел в Москве в аэропорту Шереметьево. Люди, которые жили в других регионах страны, были вынуждены добираться до них своим ходом. С момента прибытия этого рейса прошло больше недели, однако

в России до сих пор не налажен процесс безопасной транспортировки граждан по месту их жительства.

Журналистка «Новой газеты» Елена Рачева 3 апреля прибыла в Москву из Лондона на чартерном рейсе, организованном МИДом РФ.

— Организовано все было нормально, не считая того, что образовались очередь и толпа, и мы все друг друга точно перезаражали, если еще нет до того. Все, кто нас встречал, были в костюмах, перчатках, масках, очках.

«Правда, ручку мне для анкеты предложили ту, которой до этого уже сто человек пользовались», — рассказывает Елена о том, как в аэропорту Шереметьево встречали их рейс.

По ее словам, людям тогда предложили отвезти их к месту карантина на автобусах. Попросили подписать бумагу, в которой можно дать согласие на транспортировку или отказ. Однако, как говорят очевидцы, это нераспространенная практика.

«Новая» обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с вопросом о том, планируют ли они официально попросить правительство Москвы организовать спецтранспорт для того, чтобы граждане смогли безопасно добираться до мест изоляции. Пока ответа от Роспотребнадзора мы не получили.