«В шоке было даже консульство»

После того как Россия 27 марта из-за пандемии коронавируса закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, у граждан, остававшихся за границей, еще была надежда на возращение на родину. Однако 3 апреля Росавиация заявила, что прекращает все международные авиарейсы, в том числе и вывозные. Таким образом, десятки тысяч граждан России остались без возможности вернуться домой, а те, кто купил билет на 4 апреля, остались еще и без денег. МИД утверждал, что им будет оказана финансовая помощь, позднее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вывоз россиян приостановлен временно — для составления точных списков и организации логистики.

Корреспондент «Новой» поговорила с россиянами, которые сейчас остались по всему миру без средств и ясных перспектив на возвращение домой.

Ольга, 27 лет,

находится в Республике Маврикий

— Я не могу вернуться домой с острова Маврикий уже больше двух недель. Здесь я проходила стажировку в отеле. Меня выгнали из отеля одним днем, когда началось распространение коронавирусной инфекции. Я купила дорогой билет в Санкт-Петербург (заплатила 78 тысяч рублей) на последние деньги на ближайшую дату — 24 марта, но авиакомпания «Эмирэйтс» рейс отменила, так как Петербург закрыл воздушное пространство. Авиакомпания деньги до сих пор не вернула, жильё на Маврикии, как и продукты, не дешевое. Хорошо, что здесь есть добрые люди. Местные жители меня приютили, и уже две недели я живу в их доме, они кормят меня и дают крышу над головой. Никаких новостей по дате вылета до сих пор нет. Единственное, что сейчас очень хочется, это вернуться домой к родным. Когда это все случилось, я сама связалась с консульством. Подала все данные о себе, когда еще работала в отеле. После этого они раз в три дня направляли письмо по электронной почте. В принципе, они всегда на связи. Если какие-то справки нужны, они помогают. Просто никакой информацией по вылету они не владеют, но при этом здесь в консульстве очень приятные люди. Оперативно отвечают, предлагают помощь, если она необходима. Со стороны России говорили о помощи примерно в размере 20 тысяч рублей на человека. Сейчас все заполняют анкеты на сайте госуслуг о [предоставлении] материальной помощи, но я не знаю ни одного человека, кто получил ее. Есть общий чат в WhatsApp с людьми, застрявшими на Занзибаре, Сейшелах, пока никто не делился информацией о получении денег от государства.

Света Яковлева, 20 лет,

студентка, находится в Италии

— Я приехала на учебу в Италию в конце января и, получается, ходила на занятия меньше месяца. Уже в конце февраля нам пришло сообщение от ректора о том, что университет закрывается. Мы все, конечно, наивно верили, что это только на неделю, но сейчас идет уже 42-й день карантина. У меня сейчас три курса. Один уже идет весь семестр, еще два должны начаться в четвертой четверти, и параллельно я дистанционно сдаю несколько предметов в Высшей школе экономики. Я осталась в студенческом общежитии, его можно покидать только при наличии очень серьёзной причины — например, для возвращения на Родину. Я должна была лететь вчера из Венеции в Рим, а 4 апреля из Рима в Москву. Поэтому, если бы я вчера улетела в Рим и уже там узнала, что рейс отменили, то не смогла бы вернуться обратно. Это не самая плохая ситуация — некоторые мои друзья застряли в Риме, все еще ждут каких-то новостей от российского посольства. И не могут вернуться ни обратно в общежитие в Венеции, ни в Москву. Последний раз из посольства мне отвечали неделю назад. Это было сообщение о том, что информацией о датах вылета располагает только Росавиация, так что вопросы, которые я им задаю, вообще не их прерогатива. О том, что мой рейс (и тысяча других) отменен, я прочитала на странице посольства на Facebook. Там отмена объяснялась новым ограничением по количеству прибывающих пассажиров в Шереметьево — не более 500 человек в день. Я купила билеты по совету посольства на рейс «Аэрофлота». Очень долго выбирала, на какое число их лучше взять, потому что уже тогда знала, что рейсы постоянно отменяются. Решила купить на 4 апреля, потому что даже если бы самолёт не полетел, была бы надежда вернуться 5-го (там тоже был запланирован рейс). С тех пор со мной никто не связывался. И я никому уже больше не звонила, потому что примерно знаю, какой получу ответ, если дозвонюсь. Конечно, я не получала никакую материальную помощь от нашего правительства, да и не рассчитываю ее получить. Я только надеюсь, что мне вернут деньги за билет на самолет, потому что он был довольно дорогой, стоил 250 евро. Тогда я смогу заплатить за аренду общежития. Потому что фактически после того, как внезапно обвалился рубль, мне приходится платить на 30% больше. Условия в общежитии хорошие, оно рассчитано на 250 человек, но сейчас в нем осталось жить примерно 50. Все, кто мог, уже вернулись домой. На прошлой неделе вывезли всех студентов из Японии. Наш друг рассказал, что ему даже будут оплачивать отель, когда он прилетит в Токио, чтобы он смог самоизолироваться на 14 дней. На прошлой неделе уехали студенты из Кореи, сейчас тут остались только ребята из России, Америки, Канады. Это те, кому сложнее и дороже всего добираться. Довольно тривиальная мысль — никто не ожидал, что все так обернется. Многие студенты поехали путешествовать, когда занятия отменили. Потом они не смогли вернуться обратно из-за локдауна. Мы отправляли им их вещи домой по почте. Я очень часто слышу слова: «Сидели бы дома». Несколько недель назад в мою квартиру в общежитии в Москве приходил парень из студсовета ВШЭ и спрашивал у моих roommates (соседей по комнате) мои контакты. Он мне написал, что меня посадят в изолятор, если я вдруг решу вернуться. Сейчас я узнала от знакомых, которые просидели две недели в этом изоляторе, что никто, кажется, совсем не понимает, как обращаться с теми, кто вернулся из «опасных» регионов и у кого потенциально может быть коронавирус. К ним, например, приходил врач и осматривал их без перчаток, иногда снимал маску. В Италии же с сегодняшнего дня ввели закон, согласно которому ты теперь вообще не можешь выходить на улицу без перчаток и маски. От Вышки получали такие алармистские сообщения о том, что они обеспокоены. Конкретных инструкций, как действовать и какого-то содействия для возвращения домой, не было. В общем, теперь нам остается только ждать, что в мае-июне снова откроют границы, и мы сможем вернуться домой.