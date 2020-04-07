Больницы перепрофилируют под коронавирус, а медработники других практик остаются не у дел
Действует ли здесь «сохранение зарплаты»? Разбираемся на примере Красноярска
Фото: РИА Новости
Алексей ТарасовОбозреватель
Врачам, работающим с больными, инфицированными коронавирусом, поднимут зарплату на 30–50 тыс. рублей в зависимости от категории. Об этом заявил губернатор Александр Усс. Пока таких пациентов принимает БСМП (больница скорой медпомощи или в народе «Тысячекоечная»). А конкретно один из ее корпусов, где с больными коронавирусной инфекцией посменно работает команда из 85 человек, — они уже 4 недели изолированы от внешнего мира, точно в космосе. 85 — это все, от врачей до уборщика и буфетчика. У нас, в отличие от западных стран, инфекционисты работают так. Из 32 больных на этот момент пятеро вылечены, еще у восьми диагноз пока предварительный.
Егор Корчагин, главврач Первой краевой больницы (главной региональной клиники), сказал, что персоналу, работающему с коронавирусной инфекцией, будут доплачивать по 70 тысяч. В больнице готовы 72 реанимационные койки с аппаратами ИВЛ и 160 коек для пациентов средней тяжести, нуждающихся в кислородотерапии.
Меж тем во многих медучреждениях, поскольку они готовятся к приему больных коронавирусом и прекратили госпитализацию всех других больных и консультативный прием (если только дистанционный), персонал отправили на неопределенный срок в вынужденный простой (по причинам, не зависящим от организации и сотрудника), что оплачивается по закону в размере не меньше чем 2/3 тарифной ставки (оклада) работника.
Что это значит?
Во-первых, платят врачам и медсестрам 2/3, не больше, во-вторых, в реальных цифрах это получается примерно третья часть прежней зарплаты.
Медсестра Татьяна из крупной, краевого подчинения, больницы рассказала свою арифметику, позвонив в прямой эфир ТВК: 2/3 от тарифной ставки — это для нее 4500 рублей. После накрутки районных и северных коэффициентов сумма составит 7200.
То есть она, несмотря на все заявления руководителей государства о сохранении зарплаты бюджетников, в реальности получит лишь третью часть заработка. Источники «Новой» в медучреждениях подтвердили, что часть персонала отправлена в простой с сохранением 2/3 оклада (ст. 157 ТК).
Минздрав края меж тем 6 апреля разъяснил, что учреждения сейчас сориентированы на обслуживание пациентов на дому, и руководители этих учреждений вправе переводить работников без их согласия на срок до одного месяца «на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя». При таких переводах (ч. 2 ст. 72.2 ТК) оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Помимо того, работникам по их заявлениям предоставляется очередной отпуск (ст. 124 ТК).
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