Книжная койка: день 17, О. Генри

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Известно, что в России О’Генри популярнее, чем в Америке.

Он не любил американский «акулий капитализм» и поэтому сходил за симпатизанта советской власти. Его здесь популяризировал Корней Чуковский, по его рассказам снимали фильмы, мультфильмы и телевизионные сериалы. И, мне кажется, мы как будто смотрим на его тексты сквозь эти симпатичные, немного разухабистые интерпретации, но довольно плоские.

Мне хотелось отобрать текст, сохраняющий его фирменное финальное «а оказывается», но от этих привычных интонаций самый далекий.

Вот он.