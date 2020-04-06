«Мы снова встретимся!»

«Мы должны утешаться тем, что, хотя нам еще многое предстоит пережить, вернутся лучшие дни: мы снова будем с нашими друзьями, мы снова будем с нашими семьями, «We will meet again», — Елизавета II вспомнила слова из легендарной британской песни начала Второй Мировой войны, с которой провожали на фронт.

Такое напоминание в устах Ее Величества многое значит.

«Я надеюсь, — говорила Елизавета II, — в будущем все смогут гордиться тем, как встретили нынешние трудности. А те, кто придут за нами, скажут, что нынешнее поколение британцев было сильным, как все прежние. Что самодисциплина, спокойная добродушная решимость и сочувствие к ближнему по-прежнему являются частью национального характера Британии».

Еще в середине марта королева пожелала обратиться к нации — поддержать, помочь вытерпеть и победить. «Королева всегда сама готовит речи, — рассказывал ВВС бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитр, — делая заметки и подбирая ключевые слова». Никакого протокола для чрезвычайных выступлений нет, поскольку и самой такой формы нет.

Таких обращений было всего четыре за почти семь десятилетий ее служения в качестве главы государства. Нынешнее обращение — дань потрясениям, которые, как она сама сформулировала, «принесли горе некоторым, финансовые трудности многим и огромные изменения в повседневной жизни всем нам».

Королева Великобритании сердечно поблагодарила сотрудников Национальной службы здравоохранения и всех, кто работает сегодня на передовых позициях. И отдельно каждого, кто остался дома, несмотря на прекрасную погоду. Весенний день в это воскресенье был в Лондоне совершенно замечательный — безоблачное небо, теплый ветер и впервые в этом году +18 градусов.

Большинство британских газет вынесло на первую полосу заголовки из речи королевы, а многотиражная консервативная «Daily Telegraph» так оценила ее выступление:

«В 523 словах королева дала нам утешение, надежду и решимость, в которой мы нуждаемся сейчас больше, чем когда-либо».

В пандан ей ответила колонкой американская «The Los Angeles Times»: «Почему Трамп не может быть хоть немножко похож на Королеву?»

Еще накануне трансляции (запись была сделана за пару дней с соблюдением всех мер предосторожности — вместе с супругом королева находится в самоизоляции, а их старший сын, принц Чарльз, которому исполнился 71 год, только что перенес коронавирус) большие части выступления были обнародованы Букингемским дворцом. В сетях текст изрядно «пощипали». Люди ворчали, что их устроит, только если королева поделится своими доходами, что она должна уволить провалившееся правительство. «Нация сильна, как всегда, — горько сетовал кто-то в сети, — а медсестры и врачи вместо спецзащиты надевают на голову полиэтиленовые мешки для мусора!»

Ворчали и ждали. Речь посмотрели почти 24 миллиона британцев. (Для сравнения, рождественские обращения главы государства набирают 5—8 млн просмотров).

Британцы любят и ценят свою королеву. По данным YouGov ее деятельность положительно оценивают 73 процента граждан (среди послевоенного поколения — даже 81 процент), а отрицательно — всего 10. Республиканские идеи непопулярны в Британии, по разным опросам их разделяют лишь 13—18 процентов британцев. Возможно, это так, в первую очередь, благодаря личности Ее Величества.

Она последний в мире монарх, который носил форму во время Второй Мировой: она выучилась на водителя-механика и в конце войны, пусть и не на поле боя, водила санитарные грузовики.

Сегодня у королевской семьи много ролей: конституционная, церемониальная, благотворительная. Елизавета II — патрон около 600 благотворительных организаций, привлекает средства на различные благородные дела и наблюдает за их деятельностью.

Но у этой королевы есть еще одна важная особенность, которая, в отличие от титулов и богатств, не передается по наследству.

Ее можно заработать только верным служением народу, исполняя долг твердо и неустанно. И тогда символ нации может помогать людям становиться благороднее и сильнее в самую тяжелую минуту, как это вновь удалось в воскресенье Елизавете II.

В обращении к нации Ее Величество вспомнила, как в 1940 году, в самый разгар массированных нацистских бомбардировок Лондона, она с сестрой впервые (ей было 14 лет, сестре — 10) записала радиопередачу «Детский час» на ВВС, чтобы успокоить детей, которых в целях безопасности эвакуировали в сельские районы. (С точно такого отъезда детей из-под лондонских бомбежек начинается волшебная английская история Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф», которая развернулась с годами в чудесную знаменитую сказочную эпопею «Хроники Нарнии»). «Сегодня снова многие переживают болезненное чувство разлуки с близкими. Но и сейчас, как и тогда, мы в глубине души знаем, что поступаем правильно», — сказала королева.

Это не была речь политика, который всегда думает о выборах, и не матери-воспитательницы, которая успокаивает напуганных детей.

Это была речь государственного деятеля — человека, пережившего войну, смену эпох, распад и исчезновение империи, 14 премьеров и 13 президентов США, — пережившего, оставаясь на посту. Поэтому такое слово дорого стоит.