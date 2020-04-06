«Сейчас тревожное время»

Канцлер Германии Ангела Меркель две недели была на карантине. 3 апреля карантин закончился, Меркель вышла на работу и выступила со вторым обращением к немецкому народу после начала пандемии. Ее размеренную и исполненную человеческого сочувствия речь слушают не только немцы. Пасха предстоит христианам по всей Европе и по всему миру. Проблемы, о которых говорит канцлер, — это не проблемы немцев, это проблемы всех стран, всех людей и каждой человеческой жизни в эти предпасхальные дни, в сегодняшнем тревожном апреле.

Обращение канцлера Ангелы Меркель к немецкому народу

Добрый день, дорогие сограждане,

я рада, что сегодня могу снова обратиться к вам из моего офиса. Мой домашний карантин закончился, и я хорошо себя чувствую. Теперь я знаю, что значит провести четырнадцать дней дома в одиночестве, четырнадцать дней быть связанной с миром только телефоном и интернетом. Это нелегко. Это время особенно тяжело для многих пожилых и больных людей, которые должны оставаться дома, потому что вирус представляет для них большую опасность, и которые не могут, как я, уже через две недели выйти из квартиры. Мой сердечный привет и самые лучшие пожелания я посылаю им — людям, которые сейчас находятся в этой ситуации.

Для меня важно еще раз сказать, что движет мной и федеральным правительством в борьбе с коронавирусом и чем мы руководствуемся, принимая те или иные решения.

Дело в том, что приближается праздник Пасхи, — и это совершенно особенное время. Пасха — это для миллионов христиан крестный ход, пасхальное воскресенье в кругу всей семьи, возможно, прогулка, пасхальный костер, это для многих из нас короткий отпуск на море или на юге, где уже тепло. Обычно это так. Но не в этом году.

Вот что я должна вам сегодня сказать: мы все встретим в этом году Пасху совсем иначе, чем раньше.

Конечно, христиане в Германии будут отмечать Страстную пятницу и пасхальное воскресенье — но не в церкви вместе с другими членами общины. Я рада и благодарна, что в последние недели церкви так чудесно умели обращаться к людям, проводя богослужения по телевидению, радио и в интернете. В пасхальные дни всего этого, разумеется, будет еще больше.

В этой связи я думаю также о евреях и мусульманах в Германии и о людях всех других вероисповеданий, которые больше не могут собираться вместе в своих синагогах, мечетях и молельных домах.

Это одно из тех ограничений, которые действительно затрагивают самую суть общества и с которыми мы можем смириться только в чрезвычайном случае и только на то время, когда это совершенно необходимо.

И пасхальная прогулка тоже может происходить только по тем правилам, которые уже действуют на протяжении двух недель, а именно: только с теми членами семьи, с которыми вы совместно проживаете, в крайнем случае еще с одним человеком, не входящим в этот круг. И во время прогулки соблюдайте дистанцию между вами, самое меньшее — полтора метра, а лучше два. И давайте не будем забывать тщательно и часто мыть руки.

И даже если вы решите носить простую маску, помните, пожалуйста, всегда о том, что она никогда не заменяет дистанцию.

Пока нет ни вакцины, ни медикаментов против вируса, соблюдение дистанции — самая надежная защита.

И еще кое-что. И, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. В пасхальные дни этого года не может быть никаких поездок по Германии, будь то на море, или в горы, или к родственникам. Я знаю, это суровая правда.

Мы привыкли двигаться, что-то предпринимать, путешествовать, когда мы хотим и куда мы хотим. Эта личная инициатива — основная черта нашей свободной жизни. А теперь вдруг везде правила, ограничения, запреты. Но они в буквальном смысле слова жизненно важны.

Фото: Reuters

И, поскольку это так, я еще раз напоминаю об этом вам и всем нам сегодня, именно перед Пасхой.

Некоторые из вас могут сказать: мы же уже больше двух недель соблюдаем эти правила, как долго еще? Я понимаю этот вопрос, но все же с моей стороны было бы совершенно безответственно назвать вам сегодня конкретный день, когда все эти ограничения будут сняты или, по крайней мере, смягчены, и потом не сдержать обещания, потому что развитие эпидемии это не допустит.

Если бы я таким обещанием обманула ваши надежды, мы бы попали из трудного положения в еще худшее в медицинском, экономическом и социальном отношении.

Но что я уже сегодня могу и хочу пообещать — вы можете положиться на то, что федеральное правительство и лично я действительно день и ночь думаем о том, как мы можем справиться с обеими проблемами: защитой общего здоровья и постепенным оживлением общественной жизни.

Мы бы не оправдали возложенную на нас ответственность, если бы не думали об этом. Но точно так же мы бы не оправдали возложенную на нас ответственность, если бы пробудили сейчас напрасные надежды, называя сроки выхода из ситуации, которые не смогли бы выдержать в реальности.

Я постоянно думаю обо всем этом.

Это труднейшая задача, и вы, дорогие сограждане, имеете право требовать, чтобы федеральное правительство и лично я сделали все для того, чтобы справиться с ней. И мы это сделаем. Я обещаю вам это.

Чтобы все удалось, мне нужна — и я говорю это совершенно открыто — и в дальнейшем ваша помощь, помощь, которую вы чудесным образом оказываете на протяжении последних недель. То, что в нашей стране делает огромное большинство людей, просто потрясающе. Наша страна показывает себя со своей лучшей стороны. За это я бесконечно благодарна, и я не устану это повторять.

Насколько важна общая поддержка, становится ясно, если взглянуть на то, какова ситуация и почему абсолютно необходимо, чтобы все мы и дальше соблюдали все правила, ограничения и запреты.

Коронавирус распространяется в Германии все еще с большой скоростью. Я скорблю о людях, которые лишились жизни из-за этой болезни, и думаю об их близких и друзьях.

Ежедневно выявляются тысячи новых заболевших, и это автоматически означает, что ежедневно в больницы поступает много новых пациентов, часть из которых нуждается в интенсивной медицинской помощи и тщательном больничном уходе.

Мы все еще можем предоставить каждому, даже тяжелобольному, необходимое лечение. Наша цель состоит в том, чтобы это так и оставалось. Потому что мы — гуманное общество.

Потому что для нас важны не цифры, а каждый отдельный человек, чье неотъемлемое достоинство мы обязаны уважать.

Это правда, что последние цифры института Роберта Коха, как бы велики они ни были, очень осторожно дают нам некоторую надежду. Потому что прирост ежедневных заражений происходит сейчас немного медленнее, чем несколько дней назад.

Но еще слишком рано видеть в этом надежную тенденцию. И тем более слишком рано на основании этих данных смягчать строгие правила, которые мы себе установили.

Эксперты говорят нам: пройдет еще некоторое время, прежде чем мы узнаем, что меры, которые мы приняли, и прежде всего серьезные ограничения, которые вы на себя наложили, делают кривую заражений более плоской. Но мы должны это знать, чтобы быть уверенными, что наша система здравоохранения справится с огромной нагрузкой, возникшей из-за эпидемии коронавируса.

На совещании с руководителями федеральных земель в среду мы все были едины: все предписания о сокращении общественной жизни и ограничениях контактов каждого отдельного человека остаются в полном объеме. Пока до 19 апреля включительно, то есть до конца пасхальных каникул в большинстве земель.

Что будет происходить дальше, зависит от того, в какой стадии распространения вируса в Германии мы к тому времени будем находиться и каково будет положение дел в больницах.

Предыдущее обращение Меркель к гражданам. Фото: Christophe Gateau / ТАСС

Я знаю: сейчас тревожное время. Вы тревожитесь за свою семью, за рабочее место, за то, как изменится вся наша страна из-за ограничений и сокращений, вызванных эпидемией коронавируса. И эту тревожность политики не могут снять при всем старании.

Но я заверяю вас: государство сделает все возможное, чтобы как можно меньше ваших опасений стали реальностью. В последние дни запущены самые большие экономические и социальные программы помощи за все время существования Германии. Бесчисленные заявления на финансовую поддержку, кредиты, доплаты за сокращенный рабочий день и на другую помощь уже поступили и обрабатываются по возможности быстро и без лишней бюрократии. Вы все должны знать: федеральное правительство поддерживает вас.

Мы сделаем все, чтобы наша солидарная, социально ориентированная рыночная экономика выдержала этот экзамен.

Мы все, дорогие сограждане, каждый день учимся во время этой пандемии. Это нам говорят ученые, то же касается и политиков. Я хочу поблагодарить вас за ваше терпение и выдержку.

Те, кто сейчас остается дома, сокращают личные контакты, соблюдают правила, поступают правильно и хорошо. И вы делаете доброе дело, если в этих трудных условиях думаете о том, как помочь другим. Да, мы должны соблюдать дистанцию. Но это же не мешает нам письмом, звонком, разговором про скайпу, помощью в покупках или домашним концертом в интернете показать нашим близким участие и солидарность.

Все это поможет нам вместе пережить это время.

Время после вируса наступит. Или, возвращаясь к мысли о Пасхе: будут опять пасхальные праздники, во время которых мы безо всяких ограничений будем желать друг другу светлой Пасхи. Когда наступит это время и как хороша станет опять наша жизнь — это сейчас зависит от всех нас.

Все вместе мы можем помочь нашей стране найти выход из кризиса. И это «мы» сейчас очень важно.

Перевела с немецкого Галина Яцковская