Книжная койка: день 16, Манро

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Можно сказать, что из всех лауреатов Нобелевской премии по литературе у канадки Элис Манро — самый тихий голос. Ее рассказы (а она пишет только их) — созданы как будто на вдохе. Это шепот, сознательный уход от яркости.

Как будто она рассказывает это все близкому, но не очень сильному человеку, которого не хочет расстраивать.

Ее рассказы действуют не мгновенно. Это тексты, которые вспоминаешь.

«Медведь, прошедший горы» для меня рифмуется с концом набоковской «Лолиты». Там Гумберт-Гумберт видит Лолиту — повзрослевшую, замужнюю, беременную — и вдруг понимает, что ему совершенно все равно, сколько ей лет и какой нежности у нее кожа. Что он, оказывается, полюбил не нимфетку, а конкретно этого человека.

Рассказ Манро — он тоже о той странной сущности, которую мы любим в том, кого любим. Которая — для нас — никуда не исчезает, как бы ни менялся предмет наших чувств. Потому что мы любим не внешность и не остроумие. А что-то другое.