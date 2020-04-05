Выступаем единым фондом

Оставшиеся без внимания государства, практически без доноров и частных жертвователей, благотворительные фонды, волонтерские команды и некоммерческие организации продолжают помогать своим подопечным. Куда обращаться за помощью и как помочь фондам — в нашем обзоре

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Некоммерческие организации и благотворительные фонды в России в мирное время попеременно признают то иноагентами, то разжигателями оппозиционных настроений, а то и вовсе обвиняют в отмывании денег и подрыве общественного порядка. В условиях пандемии власть не удостоила их своей заботой, не предложила ни помощи, ни льгот. Зато с удовольствием вовлекает волонтеров в решение кризисных задач.

Мы рассказываем, как это происходит, куда можно обратиться, если вам нужна помощь, или как помочь самому, если у вас есть такая возможность.

Благотворительная организация «Ночлежка» (Москва и Санкт-Петербург)

6 апреля «Ночлежка» запустит акцию «Ты не один» в Москве и Петербурге. Сотрудники благотворительной организации оставят пакеты с продуктами и средствами гигиены для бездомных людей в двух городах, призвав тем самым жителей делиться необходимым с людьми в беде. «Ты не один» — благотворительная инициатива, которую может поддержать любой человек в любом городе. «Ночлежка» призывает горожан собирать пакеты с самым необходимым и оставлять их на остановках, заборах, скамейках неподалеку от своих домов. Иными словами, в тех местах, где эти пакеты смогут забрать бездомные люди.

Помочь фонду или обратиться за помощью: https://homeless.ru Телефон в Москве: +7 915 380-26-17 Телефон в Санкт-Петербурге: +7 812 407-39-37

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (межрегиональный)

Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» перевел все семинары и консультации в онлайн-формат. Для новичков и опытных волонтеров регулярно проходят прямые эфиры в Instargam фонда (https://www.instagram.com/otkaznikiru/), которые могут посетить все желающие. Приемные родители тоже продолжают посещать семинары через онлайн-платформы. Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, больше семей оказались в трудной жизненной ситуации и обращаются за помощью. Фонд закупает и раздает продукты питания и предметы первой необходимости.

Помочь фонду или обратиться за помощью: https://www.otkazniki.ru Телефон: +7 495 789-15-78

Милосердие и РБОФ «Гематология и интенсивная терапия» (Москва)

Православная служба помощи «Милосердие» совместно с волонтерами из проекта «Гематология и интенсивная терапия» доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости пациентам «НМИЦ гематологии». Волонтеры выполняют поручения больных день в день.

Также за помощью можно обратиться по круглосуточному телефону службы «Милосердие», если:

вы старше 65 лет и вам некому доставить продукты и предметы первой необходимости;

вы попали в другую экстренную ситуацию из-за эпидемии коронавируса;

если вы представитель больницы, нуждающейся в помощи волонтеров или в другой помощи в связи с эпидемией.

Помочь фонду или обратиться за помощью: https://miloserdie.help Телефон: +7 495 542-00-00

Фонд по борьбе с инсультом «Орби» (межрегиональный)

Фонд «Орби» запустил онлайн-консультации по уходу и восстановлению больных, перенесших инсульт. Специалисты проводят занятия по видеосвязи, чтобы подобрать индивидуальные упражнения для реабилитации и проконтролировать их верное выполнение. Также усилена работа горячей линии, по которой можно узнать об изменениях, касающихся пациентов и их близких из-за карантина и режима самоизоляции. Телефон горячей линии работает с 9.00 до 21.00 по московскому времени: 8 800 707-52-29.

Помочь фонду или обратиться за помощью: https://orbifond.ru

Благотворительный фонд «Старость в радость» (межрегиональный)

«Старость в радость» запустили всероссийскую акцию «Мы рядом» для более трехсот подопечных со всей России. Среди них люди из группы риска: пожилые люди, проживающие в ПНИ, домах-интернатах и одинокие старики самоизолированные в своих квартирах.

Из-за пандемии запрещены посещения родственников, визиты гостей и поездки волонтеров. Пожилые люди не могут покидать учреждения или свои дома.

Тысячи волонтеров фонда стали видеоволонтерами, они налаживают интернет-связь с подопечными, для этого фонд собирает средства на закупку планшетов и ноутбуков, а также оплату услуг связи. Волонтеры записывают видеоприветы и будут организовывать онлайн-концерты звезд и визиты в дома престарелых.

Нужно справиться с катастрофической нехваткой средств гигиены и дезинфекции в государственных учреждениях. Кроме регулярных трат, акция «Мы рядом» стремится обеспечить и эти нужды.

Помочь фонду или обратиться за помощью: https://starikam.org Телефон: +7 499 394-48-83

Фонд содействия развитию ГКБ № 52 (Москва)

Фонд содействия развитию городской больницы № 52, которая является стационаром «первой линии» по борьбе с коронавирусом, занимается координацией волонтеров для помощи в больнице, сбором оборудования и средств индивидуальной защиты, а также хозяйственных и бытовых предметов.

Помочь фонду или обратиться за помощью: http://fond52.ru Телефон: +7 909 924-19-16

Фонд поддержки социальных программ и инициатив «Лавка радостей» (Москва)

В рамках проекта «Феникс» фонд собирает средства на закупку масок, костюмов и расходных материалов для московских больниц, а также на питание врачей. Проект начался с помощи медработникам больницы в Коммунарке, которые оказались заперты в ней из-за карантина. Им нужна была еда. Сейчас проект обеспечивает обедами врачей и в других больницах, борющихся за жизнь и здоровье больных с коронавирусом.

Помочь фонду или обратиться за помощью: https://radostey.lavkafond.ru/vracham-nuzhna-pomoshh/ Телефон: +7 963 755-09-35

Центр лечебной педагогики и Благотворительный фонд «Жизненный путь» (Москва)

Команда фонда создает волонтерскую группу быстрого реагирования для помощи семьям с особыми людьми, оказавшимися в чрезвычайной ситуации. Такие люди не могут жить самостоятельно. Они лишаются семейной и социальной поддержки, когда заболевают их близкие или происходит другой экстренный случай.

Фонд приглашает волонтеров, готовых временно переселиться в семью, где остался особый ребенок или взрослый, нуждающийся в сопровождаемом проживании.



Чтобы стать добровольцем, необходимы:



возраст до 50 лет;

психическая уравновешенность и стрессоустойчивость;

отсутствие хронических заболеваний и заболеваний, повышающих риск при развитии коронавируса (бронхиальная астма, рак, диабет, инсульт, гипертония, сердечные, почечная недостаточность и др.);

отсутствие необходимости проживания с людьми в возрасте от 65 лет и людьми, имеющими перечисленные заболевания;

возможность уйти на самоизоляцию в случае необходимости;

соблюдение правил профилактики коронавируса до приезда в семью, находящуюся в экстренной ситуации

Помочь фонду или обратиться за помощью: https://ccp.org.ru Телефон: +7 499 131-06-83

Благотворительный фонд «Правмир» (межрегиональный)

Фонд «Правмир» открыл сбор на покупку средств индивидуальной защиты для врачей на местах, которые сегодня работают в эпицентре эпидемии: в больницах, поликлиниках, лабораториях. У врачей по всей России, которые работают с пациентами с коронавирусом, не хватает средств защиты: нет респираторов, масок, перчаток, халатов. За помощью в фонд уже обратились двадцать четыре больницы. Первая партия средств индивидуальной защиты уже отправлена в больницу в Центральной России. Ждут уже собранную поставку девять больниц. На помощь еще четырнадцати медицинским учреждениям требуются деньги.

Помочь фонду или обратиться за помощью: https://fond.pravmir.ru Телефон: +7 495 744-30-21

Фонд помощи взрослым «Живой» (межрегиональный)

Благотворительный фонд помощи взрослым, оказывающий помощь тяжелобольным взрослым пациентам, также открыл сбор средств для закупки средств индивидуальной защиты для региональных больниц. И уже обеспечил закупку респираторов для врачей из Омска. Все еще требуется помощь медикам Владимирской области, Мурманска, Санкт-Петербурга и других городов.

Помочь фонду или обратиться за помощью: https://livefund.ru Телефон: +7 929 916-10-16

Общественная организация «Жизнь без слез» (Махачкала)

Общественная организация занимается помощью детям с тяжелыми ментальными и психофизическими нарушениями. Сейчас сотрудники обучают детей в удаленном формате, оказывают психологическую помощь опекунам и родителям. Собирают средства на сухие пайки для всех учащихся в регионе. С 6 апреля начнут раздавать продуктовые наборы школьникам.

Помочь фонду или обратиться за помощью: http://invadeti05.ru Телефон: 8 988 783-51-64

Общественная организация «Молодые медики Дона» (Ростов-на-Дону)

Волонтеры организации «Молодые медики Дона» занимаются привлечением доноров крови на станцию переливания, обзванивают по несколько сотен доноров в день, записывают на донации, консультируют, разъясняют нюансы выхода из дома для сдачи крови в период самоизоляции. А также проводят первичный отсев доноров, которых могут не допустить к донации из-за противопоказаний по здоровью.

Помочь фонду или обратиться за помощью: https://mmdona.ru Телефон: 863 279-86-92

Некоммерческая организация DonorSearch (межрегиональная)

Команда DonorSearch создала онлайн-базу центров крови по всей России, экстренно нуждающихся в донорах в связи с карантином. С помощью этого портала любой желающий может найти ближайшую к себе станцию переливания. А также центры, испытывающие критическую нехватку доноров из-за пандемии, могут обратиться за помощью.

Помочь фонду или обратиться за помощью: https://donorsearch.org

Благотворительный фонд «Сохраняя жизнь» (Оренбург)

Фонд «Сохраняя жизнь» занимается проблемами сиротства и реабилитацией детей, переживших насилие в Оренбургской области. Сейчас специалисты фонда проводят психологические консультации для опекунов детей-сирот (в 80% — это бабушки, воспитывающие внуков в одиночку) и семей в сложной жизненной ситуации. Также команда фонда занимается закупкой средств индивидуальной защиты для врачей в областных медучреждениях. Но с поиском масок и респираторов большие трудности, потому что в данный момент невозможно сделать заказ в регионы, все раскупают в Москве.

Помочь фонду или обратиться за помощью: http://сохраняяжизнь.рф Телефон: +7 3532 67-62-54

«Территория семьи» (Пермь)

Специалисты фонда собирают обращения от населения на продуктовую помощь. Собирают продуктовые наборы и развозят нуждающимся. Фонд принимает помощь и продуктами, и средствами на их закупку. Обеспечивает всем необходимым семьи, проживающие в кризисных квартирах, которые предоставляет фонд.

«Территория семьи» сотрудничает с министерством социального развития Пермского края и выезжает и по их заявкам. Особое внимание сейчас уделяют семьям с домашним насилием, оказывают психологические онлайн-консультации. Сотрудники фонда в любой момент готовы вывезти семью в кризисный центр, чтобы избежать насилия в условиях изоляции.