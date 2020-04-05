Не цепные псы

В конце февраля в Екатеринбурге 12-летняя школьница стала жертвой стаи бродячих собак. Утром Настя шла в школу по тротуару около Ботанического сада на улице 8 Марта. Здесь на нее и напали дворняги. Шесть собак окружили девочку. У школьницы в руках был только пакет со сменной обувью. Им она и начала отбиваться. Одной из собак удалось укусить Настю за ногу, но затем произошло необъяснимое — почему-то псы отступили.

— Дочка у меня настоящий герой, не растерялась, — говорит мама пострадавшей Майя Пакулова. — Отбивалась пакетом со сменкой и даже наушники в одну из собак бросила. Испуганная прибежала домой, мы поехали в районный детский медпункт. К сожалению, вакцины от бешенства там не было. Пришлось вызвать скорую, которая увезла нас в больницу № 9. Врачи зафиксировали на правой ноге дочери множественные рваные раны.

Насте предстоит пройти длительный курс лечения.

По информации муниципального предприятия «Спецавтобоза», занимающегося отловом бродячих собак на улицах города, Настина история — не единственная в этом районе. Из комитета по экологии с начала года поступило три заявки по указанной территории. В феврале бригада по отлову бродячих животных семь раз выезжала на Ботанику, но стаю не обнаружила. Собаки прячутся на территории частной стройки в районе бывшего Ботанического рынка, куда доступа для специалистов по отлову нет.

В день, когда стая напала на школьницу, специалистам удалось поймать одну бродячую собаку, но не факт, что именно она укусила Настю. Стоит отметить, что большинство горожан не сообщает о появлении бродячих собак у них во дворе до тех пор, пока те кого-то серьезно не искусают. Если облаяли или слегка цапнули, без особых повреждений, то люди не тратят время на звонки в администрацию.

Как это устроено?

Еще недавно ничейных животных усыпляли. Общественники несколько лет выступали против столь негуманного обращения, и с января 2019 года отлов животных производится с соблюдением ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и «основывается на принципах гуманизма, соблюдения норм общественной нравственности и спокойствия населения».

Как сообщили «Новой» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в 2020 году из бюджета Свердловской области на «мероприятия по обращению с собаками без владельцев» выделено 35 107,4 рублей.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен отлавливать животных и доставлять их в приют, где они содержатся 21 день. В это время животным делают прививки, лечат, стерилизуют и маркируют желтыми бирками. Только после этого им подыскивают новый дом или возвращают туда, где отловили.

По словам начальника приюта для животных «Спецавтобазы» Анастасии Нестули, животных сегодня ловят при помощи «Ветеринарного метателя», в основе которого пружинный механизм. Его заряжают дротиком с ветеринарным снотворным, стрелять им можно с расстояния до 15 метров. Раньше использовались другие приспособления, с ними подойти к собаке нужно было гораздо ближе — метров на пять.

Анастасия отметила, что собачьи стаи чаще нападают на детей, чем на взрослых. Дети эмоциональны, размахивают руками и предметами. По словам специалиста, лучше остановиться и не двигаться, следить, чтобы собаки не подходили со спины. Если есть возможность, чем-то прикрыться сзади. Как только человек побежал, у собак автоматически включается охотничий инстинкт. Собаки бегут за вами, а обогнать их практически нет шансов.

Зоозащита

Ловцы бродячих животных уже второй год действуют в рамках нового, гуманного законодательства. При этом серьезно возросли затраты на каждую особь. Только содержание в течение трех недель в приюте обходится бюджету в 7380 рублей на одну собаку.

— В Екатеринбурге существует только один приют на животных — на территории ЕМУП «Спецавтобаза», — рассказала Анна Вайман, руководитель общественной организации «Зоозащита». — Если животное за время, проведенное в приюте, не нашло хозяина, прежнего либо нового, оно выпускается на улицу. Часть животных забираем мы.

Волонтеры ищут финансовых кураторов, которые готовы жертвовать какую-то сумму на содержание животных. Средняя сумма для Екатеринбурга — 4000 в месяц на одно животное. Либо 3000 плюс корм (это 4500‒4800 в среднем). Ищут горожан, которые готовы вкладываться любой суммой, пусть даже в сто рублей, но ежемесячно. Из таких людей складывается команда поддержки, финансовых опекунов конкретного животного, пока ему не найдется хозяин.

Фото: РИА Новости

По словам Анны Вайман, в законе о гуманном обращении с животными закреплена не обязанность, а право организовывать приюты.

Администрация Екатеринбурга, к сожалению, воспользоваться этим правом не хочет. И выбрала альтернативную возможность: выпуск обратно в среду.

— Екатеринбургу муниципальный приют нужен обязательно. Его отсутствие в городе-миллионнике — это позорище. По факту обычные горожане, волонтеры, выполняют государственную функцию, содержат животных, — говорит Вайман.

Усугубляют ситуацию и ложно добрые горожане, которые подкармливают бездомных животных. Стая растет, а территорию вокруг воспринимает как свой дом. А дальше начинается борьба с «чужаками».

Пермь. «Побеждают интересы собак»

«Поздним вечером 27 марта 2020 года в Мотовилихинском районе Перми женщина 1962 года рождения возвращалась из гостей. На улице Клыкова она подверглась нападению стаи безнадзорных собак. От полученных укусов она погибла на месте», — это цитата из официального заявления СКР по Пермскому краю. Тело женщины было обнаружено утром 28 марта.

Отловом собак в Перми занимается МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». СК считает, что служба свои обязанности надлежащим образом не исполняла, что и стало причиной гибели женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Это не первое уголовное дело о смерти человека от укусов собак в Перми. Ситуация с нападениями обострилась со второй половины 2019 года. В октябре в центре города пропала 80-летняя пермячка. По одной из версий следствия, она стала жертвой бездомных собак, ее окровавленную одежду нашли в логу, где обитает стая. Тогда СК возбудил дело о смерти человека в результате халатности в отношении начальника службы по отлову Игоря Сафонова.

Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников отвечал в октябре на вопросы горожан в своем Instagram: «Пока службы могут только стерилизовать, чипировать и отпускать собак. Сейчас собака не агрессивная, а потом, в стае, становится агрессивной. И число укусов растет. Это признак неправильно найденного баланса между интересами защиты детей, людей от собак и интересами собак. Пока, похоже, побеждают последние», — сказал он.

В администрации Перми «Новой газете» сообщили, что на территории города, по данным 2019 года, разгуливают порядка 4300–4400 безнадзорных псов. В 2018 году было отловлено 2322 собаки, в 2019 году — 2861 собака, за три месяца 2020 года — 564 собаки. Но несмотря на действия властей, общая численность популяции сохраняется много лет.

На жалобы пермяков администрация отвечает, что на улицах не только безнадзорные животные: «Это и бывшие хозяйские, и щенки домашних животных, и опекунские собаки. До половины поголовья питается в основном за счет активного подкармливания со стороны людей, магазинов <...> Для содержания собак строится новый приют».

Новый приют, рассчитанный на 350 мест, должны были сдать 31 марта, но не успели. «Строительство в завершающей стадии, на объекте ведутся отделочные работы, уже возведен каркас главного корпуса. На балансе сейчас два приюта для содержания безнадзорных животных, там содержится в среднем около 500 особей».

Согласно закону, отдельные животные могут содержаться в муниципальном приюте пожизненно. «На содержание Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек в 2018 году было выделено 28,6 млн рублей, в 2019 году — 28,9 млн рублей, в 2020-м — 45,1 млн рублей», — рассказали в администрации Перми.

В ноябре произошло еще одно резонансное нападение. Восемь собак набросились на троих мальчиков в частном секторе. Случайный прохожий отогнал стаю и вызвал скорую помощь, семилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого случая начальник службы отлова Игорь Сафонов был уволен.

Власти города говорят, что сейчас собак из приюта обратно на улицу не отпускают, а находят животным новых хозяев: «В 2018 году учреждением было выпущено на прежние места обитания 20 неагрессивных собак. В 2019 и 2020 годах выпуск собак не осуществляется. Муниципальный приют наряду с содержанием животных проводит активную работу по поиску хозяев для собак, разъяснению особенностей ухода за животными. Так, с января по март этого года новый дом обрели уже 226 собак», — рассказали в администрации «Новой газете».

Нижний Тагил. «Собачья карусель»

48% жалоб жителей Нижнего Тагила в органы власти связаны с безнадзорными собаками. Об этом на аппаратном совещании 13 марта заявил глава Ленинского района города Геннадий Мальцев. И пообещал «плотно поработать над отловом».

Проблема для города действительно острая: 9 января десять бродячих собак напали на студентку Высокогорского многопрофильного техникума, разорвав ей пуховик, джинсы, прокусив ноги. Девушку спасли прохожие, бросившиеся отгонять псов.

За месяц до этого, 6 декабря 2019 года, в микрорайоне Лебяжка стая собак набросилась на школьницу. Животные прокусили девочке правую ногу. На помощь ребенку пришли две местных жительницы, отогнавшие зверей сумочкой и палкой.

До этого собаки нападали на женщин с детьми, загрызали насмерть пенсионеров. В местных СМИ легко найти упоминания о нападениях с начала нулевых и до наших дней.

Фото: РИА Новости

Чиновники признают: отлавливать животных подрядные организации просто не успевают. Но почему?

С середины прошлого десятилетия на рынке Нижнего Тагила появилась фирма «Универсалремонт» под руководством Евгения Шлеина из Артемовского. Компания заключила договоры с десятками муниципалитетов в Свердловской и Тюменской областях — вплоть до Нягани.

Собак умерщвляли, грузили как дрова и везли по разным городам, предъявляя заказчикам и получая деньги. Зоозащитники метили трупы убитых животных краской, чтобы доказать наличие этой жуткой «собачьей карусели».

Многие муниципалитеты после этого расторгли контракты с «Универсалремонтом».

К 2020 году на смену ООО «Универсалремонт» приходит ООО «Специализированная служба». По новым правилам фотографии или видео отловленных собак требуется выкладывать на сайте компании, занимающейся отловом. Из 128 фотографий собак, выложенных на сайте, 115 — щенки. Методику «собирания щенков по объявлениям» используют многие подрядчики. Она очень удобная: отловить щенка много проще, чем опытную самку.

На сайте, похоже, выкладываются одни и те же собаки, только «отловленные» в разных муниципальных образованиях. Вот собака, отловленная в городе Артемовский 16 января 2020 года. В альбоме «Нижний Тагил» она же фигурирует под номером 89 и поймана якобы 23 января 2020 года. Кинологи уже обращались к директору «Службы заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила Борису Морову, указывая на фотографии одних и тех же животных, отловленных якобы в четырех разных муниципалитетах. «Служба» не стала разбираться в вопросе.

1 февраля в приют «Добрые руки» обратилась Елена Пахмутова, председатель садоводческого товарищества «Дружба № 1» поселка Горбуново. Она просила приютить собак, которые появились на территории сада в ночь на 20 января 2020 года.

Собаки, привезенные Пахмутовой, контактные, в ушах — бирки (номера 77, 74, 73, 72). Значит, они были отловлены. Клинический осмотр животных, проведенный ветеринарным врачом приюта, показал наличие запущенных кожных заболеваний, истощение, но больше всего специалистов поразила имитация кастрации животных.

У самки порезана кожа и подкожная клетчатка, при этом она беременна. У самцов семенники на месте, но тоже имеются швы, которые воспалены и сделаны там, где обычно, делается операция кастрации.

У всех четырех собак гниющие уши. Бирки установлены с нарушением анатомии уха собаки, а предназначены и вовсе для крупного рогатого скота.

В муниципальном контракте время содержания собаки определено в 20 дней, что противоречит Постановлению Правительства № 684 от 17.09.2017. По мнению ветеринаров, 20 дней недостаточно, чтобы провести необходимые мероприятия: по правилам 10 дней составляет «карантин» животного, делается вакцинация от бешенства, а затем проводится кастрация собаки на 14-й день после прививки, так как все антирабические вакцины дают иммунитет на 14‒21-й день после вакцинации.

За последние два года на отлов бродячих животных в Нижнем Тагиле было выделено свыше 16 млн рублей.

Так зачем тратить бюджетные деньги на мероприятия, которые не обезопасят людей?

Тюмень

18 марта на улице Казачьи Луга стая бродячих собак напала на 51-летнего мужчину.

«Они просто целенаправленно бежали на него, не лаяли и сразу схватили за ногу, то есть он даже не смог понять, что их нужно опасаться. Он пытался отбиться кусками льда», — рассказывала изданию «72.ru» очевидица событий Кристина.

Мужчине потребовалась помощь медиков: рваную рану на ноге зашили и поставили уколы от столбняка, бешенства и заражения крови.

Неделей ранее медики в Тобольске госпитализировали 13-летнюю девочку, также пострадавшую от укусов бездомных собак. Животных отогнала прохожая женщина, ребенку травмировали голень.

До этого практически в центре Тюмени (по улице 30 Лет Октября) стая бродячих собак напала на женщину и порвала ей куртку. В пригородном поселке Тюмени ММС алабай, живущий на промзоне, покусал сразу трех человек. Двоих человек в итоге госпитализировали с рваными ранами и переломами, а алабая посадили в пункт временного содержания.

— У нас периодически случаются нападения, — говорит жительница поселка ММС Алена Севастьянова. — Мы стараемся детей одних в школу не отпускать. Безопаснее всего на машине передвигаться, даже мусор так выкидываем. Заявки на отлов собак оставляем, но меньше их не становится.

В городских пабликах люди пишут о формировании стай возле домов, называют адреса. За отлов бродячих собак в Тюмени ответственно предприятие «ЛесПаркХоз». Оно работает с 2012 года: проводит отлов по заявкам и предоставляет животным приют. Причем гражданин может присутствовать при отлове конкретной собаки или стаи, по которым подавал заявку. Согласно информации с официального сайта компании, сегодня 1384 собак и кошек после вакцинации, стерилизации и чипирования ищут дом. 4160 хвостатых пристроены, выпущены на улицу 5088 животных. По закону всех пойманных неагрессивных зверей, не превышающих в холке 70 см, должны чипировать и выпустить.

На момент выхода статьи в городской администрации затруднились сказать, сколько денег тратится на вылов животных. В 2018 году вице-спикер тюменской городской думы Дмитрий Еремеев называл сумму в 7000 рублей на отлов одного безнадзорного животного. Осенью порядок отлова был ужесточен: подрядчиков, например, обязали фиксировать отлов на видео. Поэтому расходы явно возросли.

В 2019 году в Тюмени отловили 2100 животных, пристроили почти половину. По примерным подсчетам зоозащитников, в городе остается такое же количество беспризорных животных, многие из которых способны проявить агрессию.

Миасс. В поисках приюта

На рубеже зимы и весны 2020 года огромные стаи бродячих собак появились в Миассе. Местные из окон снимали бредущих по дворам голодных животных. Собаки ходили по улицам, прилегающим к школам и детским садам. Пугали людей своим видом.

Корреспондент «Новой» отправился в Миасс и узнал, что последние пять лет с проблемой бездомных животных в городе боролись лишь несколько зоозащитников и один муниципальный депутат. И вот теперь звери сами предъявили права на город.

Два приюта

Жители Первомайки и Дачного, что в окрестностях Миасса, начали жаловаться на безнадзорных зверей еще в 2015 году.

— Их появление оказалось связано с тем, что экс-полицейский Владимир Шабанов и предприниматель Светлана Вельгоцкая устроили приют-гостиницу во дворе частного дома, — вспоминает муниципальный депутат Миасса Елена Безденежных. — Они давали рекламу в СМИ, и в приют везли животных со всего города. На месте, правда, выяснялось, что бесплатно животное не возьмут. Те, кто не мог заплатить, выпускали зверей прямо здесь же: какая разница, где им быть бездомными?

Беспечность аукнулась: в марте в Первомайском близ дома № 78 по улице Маяковского собаки напали на детей, перепугали и покусали маленькую девочку Алису.

— Взрослые люди боятся ходить в СНТ «Дачный». Собаки стаями нападают даже на взрослых мужчин, — говорит Безденежных.

Кроме приюта Светланы Вельгоцкой и Владимира Шабанова в Миассе действует еще один приют — «Добрые руки». Но он — совсем небольшой.

— Они собирают кошечек и собак, — рассказывает общественница Анна Сизова. — У них обычный садовый участок на отшибе, в старой части города. Там четыре с половиной собаки живет, одна ощенилась. Они ее уже беременной отловили.

— Этот приют у них как хобби, — соглашается депутат Безденежных.

В Миассе и округе, говорят общественники, нет приютов, способных решить проблему безнадзорных животных.

Неисполненное решение

Количество бродячих собак со временем росло. Нарастало и недовольство жителей, вылившееся в конце концов в судебное разбирательство с администрацией города. 1 июня 2015 года Миасский городской суд обязал местных чиновников организовать муниципальный приют.

— От тогдашнего мэра Геннадия Васькова мы стали требовать строительства, — продолжает депутат Безденежных. — Было создано автономное некоммерческое общество «Приют для безнадзорных животных Миасского городского округа», где соучредителем выступила администрация городского округа. В 2018 году обществу выделили миллион рублей на организацию приюта. Должны были предоставить здание на улице Известковой, 2. Это был расселенный дом. Здание крепкое, но требовавшее ремонта. Насколько я знаю, у Васькова была договоренность с министром строительства области Тупикиным — здание должны были передать под приют. Но Васьков ушел в отставку, за которой последовал его арест [по обвинению в превышении полномочий и взяточничестве]. В результате все договоренности по зданию исчезли. Нынешний мэр Тонких на эту проблему вообще не обращает внимания. Выделенный для нужд организации приюта миллион рублей ушел на другие бюджетные статьи, а здание снесли. Решение суда, вынесенное еще в 2015 году, до сих пор не исполнено.

Идеальные места

Еще одно подходящее под приют здание активисты нашли на улице Ленина. Оно и раньше было зданием ветеринарной станции. Однако сегодня там — лыжная база.

— Мы просили это помещение еще тогда, когда лыжной базы не было. Комплекс зданий на Ленина, 162а, Васьков отдал нам еще осенью 2017 года. Но в январе 2018 года против нас выступила «Единая Россия», — сетует муниципальный депутат.

— Они раскрутили против нас большой скандал, — рассказывает Анна Сизова. — Под лозунгом «зоозащитники против детей», единороссы мобилизовали местное население. Родители стояли в пикете и говорили нам: «Вы отбираете у нас последнее помещение, где хоть чем-то можно занять детей». Подрядили против нас все местные СМИ.

Активисты отмечают, что здание ветстанции было идеальным вариантом для размещения приюта: «Помещение устроено так, что тут передержка, тут операционная, тут сжигательная и так далее».

— В поисках нового места мы облазили весь городской округ, — продолжает Елена Безденежных. — Нашли локацию на улице Амурской — бывшую производственную базу муниципальной управляющей компании осужденного предпринимателя Сафонова. У его компании муниципалитет отсудил большое количество помещений. Там была производственная база, помещения которой выдерживают необходимую санитарную зону. Здесь можно сделать ветеринарную клинику — основное подразделение приюта для стерилизации животных. На этой же территории есть выработанный карьер, где можно организовать собачьи вольеры для передержки. Иными словами, еще один идеальный вариант.

Однако город вряд ли увидит приют для животных на этом месте.

— Сейчас, на мой взгляд, идет подготовка к продаже этого имущества «своим» людям. В январе 2020 года администрация объявила аукцион — на него никто не заявился. Затем они повторно выставили на аукцион до 3 марта. И до сих пор ничего не продали. Следующая стадия, которая нас ждет, это продажа без объявления цены. А это значит, что если ты один заявишься и скажешь: «Куплю за 1 рубль» — то тебе продадут. И, как правило, заявляются на такие аукционы нужные люди. Никакой ветеринарной клиники и приюта там не будет, ничего не поделаешь.

Миасские зоозащитники, впрочем, продолжают бороться. У них есть решение суда, и это означает, что есть возможность заставить местную власть решить проблему с приютом. Очередь — за прокуратурой и службой судебных приставов, которые 5 лет не могут добиться исполнения судебного решения.

Изольда Дробина, Юлия Баталова, Александра Семенова, Александр Шестаков, Валерий Климцев, «Новая газета» на Урале