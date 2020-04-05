Книжная койка: день 15, Зощенко

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— Я уверена, что это не просто хороший рассказ, а вообще совершенно гениальный текст. Как, впрочем, и многие тексты этого автора.

Зощенко у нас перемещен в ячейку «юмор», и это предвзятость мешает видеть в его прозе то, что она есть: поразительные хроники недавно разбитого и как то странно вновь склеившегося мира. Мира, где переизобретено все — любовь, брак, доверие, и даже смерть.

И главное — язык. Зощенко не переносит на бумагу язык советских учреждений и коммунальных квартир — совсем нет. Он его изобретает. Новая реальность требует новой системы выражения. И она такая.

«Вот, значит, помер у ней муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. “А-а, — думает, — ерунда!..” А потом видит — нет, далеко не ерунда!..»