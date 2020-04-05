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Книжная койка: день 15, Зощенко
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Михаил Зощенко. «Рассказ про одну корыстную молочницу»
— Я уверена, что это не просто хороший рассказ, а вообще совершенно гениальный текст. Как, впрочем, и многие тексты этого автора.
Зощенко у нас перемещен в ячейку «юмор», и это предвзятость мешает видеть в его прозе то, что она есть: поразительные хроники недавно разбитого и как то странно вновь склеившегося мира. Мира, где переизобретено все — любовь, брак, доверие, и даже смерть.
И главное — язык. Зощенко не переносит на бумагу язык советских учреждений и коммунальных квартир — совсем нет. Он его изобретает. Новая реальность требует новой системы выражения. И она такая.
«Вот, значит, помер у ней муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. “А-а, — думает, — ерунда!..” А потом видит — нет, далеко не ерунда!..»
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