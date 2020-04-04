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Колумнисты

Кто стоит за пандемией

Опыт расследования

Политика

Леонид ГозманПолитик, президент общественного движения «Союз правых сил»

 

Хотелось бы понять, кто нам все это устроил? Многие думают, что пандемия из-за китайцев – тащат в рот всякую гадость. Более культурные, которые телевизор смотрят, понимают, что все из-за американцев — их отраженное еще в плане Даллеса патологическое желание сдерживать Россию на ее пути к мировому лидерству и духовному превосходству и не на такое заставит пойти. С украинцами и поляками на подхвате. Самые прозорливые понимают, что это евреи. Ну здесь объяснять не надо. Евреи — они и есть евреи!

Но каждый, читавший детективы – хоть про майора Пронина, хоть про Ниро Вульфа, — знает: надо искать, кому выгодно. И тут мы оказываемся в тупике.

Китайцы с пандемии ничего хорошего не получили. Экономика упала, а относиться к ним в мире станут еще хуже, чем раньше, – зачем, мол, коронавирус запустили? Американцы кинули на поддержку своей экономики и просто на раздачу людям уже больше двух триллионов долларов (а каждый доллар, между прочим, почти восемьдесят рублей стоит). Рейтинг Трампа, правда, растет, но это точно  не он устроил — он бы, по всему, и так переизбрался, а теперь ему все это расхлебывать придется.

Менее очевидно с евреями. Их выгода в том, что всем плохо, говорят, что они к этому всегда стремятся. Но, с другой стороны, в самом Израиле тоже сильно невесело – карантин, дети дома сидят. Евреи, конечно, детей любят, но не в таких безумных количествах и не чтоб целый день. В общем, могли бы каким-то менее саморазрушительным путем мировое господство устанавливать. Как ни трудно это признать, но, похоже, в данном конкретном случае это не они.

Но есть две группы очевидно выигравших.

Во-первых, это коты. Спросите своего кота, и он вам подтвердит, что хорошая жизнь – это когда все дома, никто никуда не спешит и, соответственно, люди, живущие в его квартире, могут гладить и почесывать его вдумчиво и не торопясь. Ровно это многие домашние коты теперь и обрели. Контраст между этой жизнью и постоянно куда-то уходящими или уезжающими хозяевами, отделывающимися от кота легким потрепыванием и сухим кормом, огромен. Коты часами размышляют, делая вид, что спят. Они не рассказывают нам о своих выводах — уверены, что мы не поймем. И они, кстати, правы. Их интеллектуальные способности, подкрепленные возможностью координировать свои действия, связываясь в наше отсутствие друг с другом по социальным сетям, достаточны для организации любого мероприятия, даже столь масштабного, как пандемия.

Фото: PhotoXPress.ru

Но, как говорил Пуаро, главное — это психология. Да, у котов достаточно ресурсов для того, чтобы это устроить, но они этого не делали. Они относятся к нам примерно так же, как мы к ним — несколько свысока, но с любовью. И как мы никогда не стали бы вредить им, так и они — нам. Они в выигрыше, но они не виноваты. Освобождаем в зале суда и даем что-нибудь вкусненькое.

Вторая весьма многочисленная группа, положение которой из-за пандемии резко улучшилось, это власть — президенты, премьеры, министры и депутаты. Не все, а лишь самые глупые и неэффективные из них. Они наломали дров в своих странах и в мире, за это надо было отвечать, а теперь все можно списать на зловредный вирус, как на войну.

И в этой группе нашим властям нет равных. Нет, я не исключаю, что где-нибудь в Африке можно найти менеджеров не менее талантливых, чем, допустим, Сечин. Но у них нет таких ресурсов, как у наших, а значит, и вред, который они могут нанести миру, меньше.

Эффект от их мудрых решений докатывается разрушительной волной до собственных границ, но там все же  останавливается.      

Наш масштаб несравним. Обрушить нефть – это ведь не только нанести смертельный удар по собственной экономике, но и создать проблемы всему миру. Или борьба за мир — в Сирии, в Украине, да и в той же Африке.

Сколько авианосцев начинают движение, сколько дивизий приводятся в боевую готовность только потому, что кому-то, кто много лет назад не блестяще окончил Высшую школу КГБ, пришло в голову отремонтировать геополитическую реальность.

Гипотеза отличная, не срабатывает и она. Если коты не делали этого потому, что любят нас, да и вообще к злодейству, кроме съедения птички, не склонны, начальники, которым на нас в лучшем случае наплевать,  просто не справились бы со столь масштабной задачей. Они являют нам свой интеллект и менеджерские таланты каждый день.

Как можно поверить, что эти троечники, патологически не способные довести до конца ни один проект, подбирающие кадры исключительно по критериям личной преданности, с умным видом рассуждающие о том, в чем ни черта не понимают, могут решить столь грандиозную задачу, как организация пандемии. Нет, они, может быть, и мечтали об этом, они, наверное, рады этому, но сделать это не могли — не их уровень, мозгов не хватит. А коты, уверен, помогать бы им отказались.

Поэтому, надо признать, что пандемия началась сама по себе, что никто в ней не виноват, нет злодея, которого можно выявить и покарать, а надо просто мыть руки.

Теги:
власть, экономика, пандемия, коронавирус

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