«Соседка выдала консьержке банку с изопропиловым спиртом»

Дезинфекция подъезда в Москве. Фото: РИА Новости

Еще до объявления Путиным первых нерабочих дней, с 30 марта по 6 апреля, вице-мэр Москвы Петр Бирюков говорил, что подъезды в Москве регулярно дезинфицируются, как и городские территории — в том числе детские площадки и места скопления твердых коммунальных отходов. Власти сообщали, что ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов несколько раз в день обрабатывают специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.

После объявления нерабочей недели, 28 марта, в мэрии уточнили: полностью дезинфицируются подъезды, в которых находятся квартиры людей с подтвержденным коронавирусом, а также тех, кто на двухнедельном карантине. В остальных же чаще проводится влажная уборка.

«Новая» обратилась за разъяснением о дезинфекции подъездов в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Там рассказали, что ежедневно три раза в день проводится

дезинфекция в тех подъездах, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом и в которых есть жители, находящиеся на двухнедельном карантине.

Там проводят более глубокую уборку — с помощью специального обеззараживающего средства протирают перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели, а также дверцы и ручки загрузочных контейнеров мусоропроводов.

В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка — обрабатывают ручки, выключатели, подоконники и другие контактные поверхности. В департаменте заверили, что санитарная обработка проводится безопасными средствами, зарегистрированными в необходимом порядке и рекомендованными Роспотребнадзором. За дезинфекцию подъездов отвечают управляющие организации. Также ГУП «Московский городской центр дезинфекции» однократно дезинфицирует квартиры, где живут люди, госпитализированные с коронавирусом.

Жители разных районов Москвы и журналисты «Новой» — о дезинфекции подъездов



Лия Юхт говорит, что ее подъезд обрабатывается по графику. Ее отчим входит в местный жилищно-строительный кооператив, и с них потребовали предоставить фактические данные о поставщиках средств для борьбы с коронавирусом: дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и так далее. Более того — с них требуют отчеты о дезинфекции. Дезинфекцию проводит компания, с которой дом давно сотрудничает. «Дезинфекция в подъезде проводится два раза в день, но сейчас думают, чтобы деелать это почаще», — добавляет Лия.

Студентка Юлия Захарова рассказывает, что около недели назад, когда выходила в магазин, хлоркой в лифте в ее подъезде пахло сильнее обычного.

«Видимо, уборщицам сказали использовать такие средства», — предположила она.

На ее этаже четыре квартиры, и вчера, когда Юлия выходила выбрасывать мусор, она тоже обратила внимание на специфический запах, так как ее соседи обработали чем-то площадку. «Возле лифтов тоже так, окно открыто все время, чтобы свежий воздух был. Насчет других этажей сказать не могу — сижу дома как затворница. Неделю назад, кстати, даже протерли почтовые ящики, хотя обычно вроде этого не делают, или я не замечала. Я сейчас думаю тоже купить что-то очищающее и помыть, но пока в магазин не хочу выходить, если только заказать где-то», — отмечает она.

«Дворники с дикими воплями моют только двор. В подъезде не видела, только график грустно висит», — рассказала корреспондент ньюсрума «Новой» Александра Новикова, добавив, что «папина соседка выдала консьержке банку с изопропиловым спиртом, она им моет». Глава ньюсрума Юлия Минеева сообщила, что в ее подъезде появился график уборки, и уборщица моет подъезд дезинфицирующими средствами. У специального корреспондента Елены Милашиной четыре квартиры на площадке, и все соседи между собой договорились, что день через три жители каждой квартиры моют площадку, коврики, протирают ручки и кнопки лифта. Лестницу моет уборщица. «Мы дезинфицируем общее пространство плюс проветриваем площадку», — говорит она.