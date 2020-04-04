«Раздали костюмы, срок годности которых истек в 2009 году»

Однозначно оценить защищенность уральских врачей от коронавируса невозможно. В Екатеринбурге и Челябинске, особенно в инфекционных медучреждениях, ситуация с защитными средствами сносная, а в екатеринбургской ГКБ № 40, куда свозят больных COVID-19, — так и вовсе хорошая: маски, перчатки, респираторы, противочумные защитные костюмы — всего в достатке.

Но за пределами крупных профильных больниц начинаются проблемы.

— Не хватает масок, не хватает очков, не хватает респираторов, — констатирует свердловский региональный лидер профсоюза «Альянс врачей» фтизиатр Наталья Эйсмонт. — Проблемы есть как в самом Екатеринбурге, так и в области.

Ситуация такая: выдаются одна-две маски на суточное дежурство, хотя их нужно менять каждые два часа.

Либо врачам вовсе предлагают самим шить маски из марли. Причем марлю не дают — ее медработники покупают за свой счет. Как и антисептики для обеззараживания кожи. Но если врачи еще могут получить средства защиты за счет учреждения, то техническому персоналу вообще ничего не выдают. Технический персонал все покупает сам.

Слова Натальи Эйсмонт подтверждают собеседники «Новой» в Североуральской городской больнице.

— Нам действительно дают две маски на сутки, — говорит один из работников больницы. — То есть мы в одной маске проводим минимум 12 часов. При том, что после контакта с человеком, у которого есть подозрение на коронавирус, ее нужно утилизировать незамедлительно. Сейчас у нас на контроле порядка 30 «контактных». Что касается, например, респираторов, то у нас аномалия: респираторы есть у работников административного корпуса, а у амбулаторного звена, у скорой помощи, у тех, кто непосредственно контактирует с пациентами, их нет.

Да чего там: у нас нет даже герметичных контейнеров, в которые должны запаковываться мазки [тесты на коронавирус], — все упаковывается в обычные целлофановые пакеты, которые медработники несут в поликлинику, где сестра-хозяйка их проглаживает обычным утюгом. Так у них стороны склеиваются, и они у нас обретают герметичность.

Водители, которые возят на вызовы терапевтов, и водители скорой помощи, по словам собеседников «Новой», не защищены ничем: нет у них ни перчаток, ни респираторов, ни тем более противочумных костюмов.

— Правда, главный врач обещал сегодня (1 апреля — И. Ж.) нашим активистам, что решит все проблемы со средствами защиты в течение трех дней. Посмотрим.

Здесь нелишним было бы напомнить, что Североуральск — город Олега Дерипаски.

Градообразующим предприятием является СУБР — бокситовый рудник, структура РУСАЛа. Олег Владимирович вроде бы очень беспокоился за судьбу страны из-за коронавируса. Вот — есть кому адресно помочь. Ну, раз уж государство пока не помогает.

У челябинской Сатки «хозяин» поскромнее — «Магнезит», производитель огнеупоров. Его оборот и чистая прибыль исчисляются не миллиардами долларов, но миллиардами рублей. А ситуация с медиками здесь та же, что и в Североуральске.

— Респираторов я на станции не видел, работаем в масках и костюмах, но ни не противочумные. Еще защитные очки. С сегодняшнего дня будет еще отдельная бригада, которая будет отрабатывать выезды на ОРВИ, пневмонии, температуру и прочие респираторные заболевания, — говорит фельдшер Саткинской скорой Никита Иванов.

Водитель скорой помощи Антон Галявин показывает мне костюмы, которые выдали медикам: «Комплект противоэпидемиологический одноразовый, — говорится на бирке. — Произведен в 2006 году. Гарантийный срок хранения — 3 года».

— Сроки у них вышли в 2009 году, — говорит Антон. — Но факт еще в том, что они не защищают от коронавируса. Должны быть противочумные костюмы, а не противоэпидемиологические. Вроде бы сейчас новые какие-то закупили…

Главврач Саткинской скорой Константин Лаптев в разговоре с корреспондентом «Новой» подтвердил, что сотрудникам действительно раздавались старые защитные костюмы. Однако заявил, что они выдавались только для «тренировки».

— Чтоб понять, как надевать, как снимать. Жалко же на новых тренироваться. А новые костюмы у нас закуплены, сейчас все в них работают. И что касается других средств защиты, то у нас их тоже в достатке.

Донат Сорокин / ТАСС

Как бы то ни было, проблемы с защитной экипировкой у уральских медиков пока явно есть. Иногда их создает бюрократия: так в минувшую среду Znak.com сообщил, что «Русская медная компания» закупила для Свердловской области в Китае 10 миллионов медицинских масок, а также тысячи защитных халатов, очков, перчаток и термометров, чтобы передать их областным больницам и некоммерческим организациям. Но столкнулась с неожиданными трудностями при отправке: таможня потребовала оформить гуманитарную помощь как «ввоз товаров народного потребления», а значит — уплатить налоги и сборы в размере 30% от стоимости груза.

Это — примерно 300 000 долларов. С таким подходом в РМК не согласились.

За компанию вступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, написавший гарантийное письмо с подтверждением, что груз ввозится не для продажи. Однако и этого не хватило.

Бизнесмену пришлось обращаться к полпреду президента Николаю Цуканову, тот обратился в правительство, и в итоге ввезти груз все-таки разрешили.

Помогать с защитой для уральских медиков взялись и волонтеры. Сбор средств на маски для екатеринбургских врачей 31 марта объявил Фонд Ройзмана. Придумали, как обойтись без Китая: заказали пошив масок благотворительным организациям «Аистенок» и «Город мастеров». Организации — сертифицированы. В настоящий момент на маски для екатеринбургских медиков собрано 196 000 рублей.