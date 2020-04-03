Сэкономили на бензине

Весь коллектив скорой помощи Кизильской ЦРБ отправлен на карантин, двое сотрудников доставлены в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Первый тест фельдшера Ольги Пензиной уже показал положительный результат.

Причина случившегося, утверждают в профсоюзе медработников «Действие», — желание руководства больницы сэкономить на бензине.

— Все началось с того, что 23 марта Ольгу Пенизину направили из Кизильского в поселок Путь Октября на суточное дежурство. Попутно ее попросили заехать в село Амамбайка, взять мазки у семьи из девяти человек. Семья вернулась в Челябинскую область из Дубая, — рассказал «Новой газете» председатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал. — Ольга не хотела брать тесты. И пыталась отказаться. Дело в том, что в Кизильском функционирует специальная бригада из двух лаборантов, обеспеченная необходимыми средствами индивидуальной защиты и отдельным автомобилем для выезда на случаи с подозрением на коронавирус. Ее-то и следовало направить забирать анализы. Но руководство районной больницы решило сэкономить на бензине. И отправило забирать пробы неукомплектованную бригаду в составе одного фельдшера — Пензиной. Потому что той было «по пути».

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

По словам Андрея Коновала, из средств защиты у фельдшера были только одноразовая маска и перчатки.

— Ольга заехала в Амамбайку, взяла мазки и отправилась к месту дежурства — в Путь Октября. Почти сутки эти мазки хранились рядом с ней, никто из ЦРБ забирать их не спешил. Пензина сама отвезла их в больницу на следующий день. И попросила взять мазок и у нее, но — получила отказ.

А 27 марта пришли результаты анализов. Один из них оказался положительным.

— Ольга снова потребовала у лаборантов Кизильской ЦРБ взять у нее мазок. И снова получила отказ: в больнице оказалось «слишком мало зондов». Тогда она сама купила ватные палочки, прожарила их в духовке, взяла у себя и членов своей семьи мазки и отнесла в больницу.

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Анализы Ольги Пензиной показали положительный результат.

Одновременно с Пензиной недомогание почувствовал еще один фельдшер Кизильской скорой Александр Ефимов. 29 марта прямо на дежурстве у него поднялась температура до 37,8.

Сотрудники Кизильской скорой помощи. Фото: Профсоюз «Действие»

— Мазки у него, как и у Ольги, тоже не стали брать, — рассказал «Новой газете» один из сотрудников Кизильской скорой помощи. — Взяли их только в инфекционной больнице в Магнитогорске. При этом уже известно, что у Александра выявлена левосторонняя пневмония. Результатов анализов на коронавирус пока нет.

В руководстве Кизильской ЦРБ обвинения профсоюза «Действие» и работников скорой отвергли.

— Ольга Пензина действительно была направлена в Амамбайку, потому что ехала на дежурство в сторону этого поселка. Однако это не значит, что мы хотели сэкономить на бензине, — это не так, — заявила главный врач больницы Алла Васильева. — Во-первых, к тому моменту, к 23 марта, специальная бригада лаборантов не была сформирована и брать мазок на коронавирус, согласно нормативным актам, имели право и лаборанты, и фельдшеры. Во-вторых, у фельдшера Пензиной были необходимые средства защиты: бахилы, одноразовый халат, перчатки, маска, защитные очки, защитная шапочка (сотрудники Кизильской скорой утверждают, что такая экипировка не защищает от коронавируса. — И.Ж.). Ольга Пензина сама нарушила целостность защитной одежды — во время заполнения формуляра она сняла защитные очки. В чем сама и призналась мне позже. И, видимо, через кожу около глаз, через слизистую — заразилась.

Вместе с фельдшерами Ефимовым и Пензиной на карантин сейчас отправлены почти все сотрудники Кизильской скорой — 16 фельдшеров и 7 водителей. Лишь пятерым водителям разрешили продолжить работу.