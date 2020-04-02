«Не предназначено для СМИ»

Доплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, в регионе обещают ввести в будущем. Пока нет не только доплат, но и четкого представления, сколько денег бюджет готов на них выделить.

Предложения местного минздрава впервые прозвучали только во вторник на вечернем заседании правительства области. Согласно идее ведомства, повышающие коэффициенты к окладу будут применяться в зависимости от звена, в котором служит медик (скорая, поликлиника или стационар) и квалификации работника: врачам, медсестрам и санитаркам в каждом звене доплаты рассчитывать будут по-разному. Конкретно цифры такие: в скорой и первичном звене врачам предлагается умножить оклады на 90%, среднему медперсоналу на 40, младшему — на 20%. В стационарах оклады докторам предлагают удвоить, среднему персоналу доплатить 50%, санитаркам — 30%.

Важное уточнение: коэффициенты не затронут месячное жалованье врача, их должны использовать применительно к фактически отработанным с коро­навирусными пациентами часам.

При этом уточняющий вопрос губернатора Чибиса о конкретных су­ммах, которые требуются на эти выплаты, остался без ответа: оказалось, никаких расчетов в Минфин медицинское ведомство не представило. И немудрено: финансист из системы здравоохранения, общавшийся с «Новой» на условиях анонимности, утверждает, что расчет этот произвести крайне затруднительно, потому что невозможно понять, сколько конкретно получит каждый сотрудник, которого направляют в зону риска. Главная причина неразберихи — поча­совое начисление стимулирующих. А сколько часов отработает тот или иной специалист в особых условиях, предсказать невозможно.

Участвовавший в заседании глава Печенгского района Александр Морозов поднял еще одну проблему: рисковать врачи, сестры и санитарки будут в равной степени, так почему не дать им одинаковое поощрение, скажем, на время эпидемии увеличить зарплату вдвое? Итоговые суммы все равно будут отличаться в разы. «У нас врач получает 100 тысяч, а санитарка — 20, дайте обоим стопроцентное повышение, разница сохранится», — привел конкретный пример Морозов.

Еще один вопрос: когда хоть какие-то деньги за риск медики начнут получать? Чиновникам поручено подать расчеты в понедельник. Их еще предстоит согласовать, утвердить и соотнести с возможностями бюджета.

Тема оснащенности медучреждений и доступности средств защиты для медиков вызывает еще больше сомнений. Глава минздрава Панычев на том же заседании торопливо проговорил нечто о достаточности средств защиты и непрерывной работе с Минпромторгом. При этом конкретные цифры, которыми Панычев иллюстрировал свои слова коллегам, от журналистов остались скрыты. А многочисленные запросы СМИ, адресованные областному министерству информполитики, которое фактически выполняет функции пресс-службы, остались без ответа. Сотрудник пресс-службы сообщил, что данная информация не предназначена для СМИ. Молчание было ответом и на запрос «Новой» о точном количестве противочумных костюмов, респираторов и масок на складах минздрава, а также о том, сколько одноразовых масок получает в смену врач.

Итак, точное число масок, респираторов, защитных костюмов, которым располагает медицина области, от нас (и от вас) скрыли. Поэтому остается доверять имеющимся в нашем распоряжении скриншотам переписки медиков, согласно которым на забор анализов домой к самоизолированным туристам, вернувшимся из-за границы, сестра приходит в одной лишь медицинской маске. И о том, что скорая работает без особых средств защиты — в обычном режиме.

Последние данные о числе аппаратов ИВЛ в семисоттысячной области датируются 17 марта, тогда их было 226. Известно, что крупные налогоплательщики помогают в развертывании дополнительных инфекционных коек в муниципалитетах, но точные цифры опять же не афишируются. Точно известно только одно: 10 кислородных концентраторов и 2 тысячи масок в Апатитско-Кировскую больницу (сейчас эти города — очаг коронавируса в регионе) купила не область, а телеведущий Андрей Малахов, уроженец этих мест.