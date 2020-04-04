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Книжная койка: день 14, Сэлинджер
Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ
Фото: РИА Новости
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
От редакции
Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.
Джером Сэлинджер. «Лапа-растяпа»
— У Сэлинджера есть более совершенные рассказы: «Хорошо ловится рыбка-бананка», «Выше стропила, плотники». Но, наверное, нет более пронзительного.
Обыденность не отменяет памяти и горя. Оно приедается, входит в нашу повседневность, становится ее частью.
Боль — это норма. Сэлинджер умел сказать (вернее, рассказать) об этом, как никто другой.
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Рассказ Михала Зощенко
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