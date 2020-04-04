Книжная койка: день 14, Сэлинджер

От редакции

Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская литературный критик, колумнист «Новой газеты»

— У Сэлинджера есть более совершенные рассказы: «Хорошо ловится рыбка-бананка», «Выше стропила, плотники». Но, наверное, нет более пронзительного.

Обыденность не отменяет памяти и горя. Оно приедается, входит в нашу повседневность, становится ее частью.

Боль — это норма. Сэлинджер умел сказать (вернее, рассказать) об этом, как никто другой.