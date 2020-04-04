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Книжная койка: день 14, Сэлинджер

Проект «Новой газеты» и Анны Наринской открыт на карантин. Один день — один рассказ

Фото: РИА Новости

Культура

Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»

 

От редакции


Рассказ — во многом недооцененный сегодня литературный жанр. Причем, недооцененный и издателями, и читателями. Каждый день мы будем выкладывать по одному рассказу, отобранному Анной Наринской, с ее небольшим вступительным словом. Рассказы разных авторов. Разных времен. Разных жанров. Разных настроений. Один день — один рассказ.

Анна Наринская
литературный критик, колумнист «Новой газеты»

Джером Сэлинджер. «Лапа-растяпа»

— У Сэлинджера есть более совершенные рассказы: «Хорошо ловится рыбка-бананка», «Выше стропила, плотники». Но, наверное, нет более пронзительного.

Обыденность не отменяет памяти и горя. Оно приедается, входит в нашу повседневность, становится ее частью.

Боль — это норма. Сэлинджер умел сказать (вернее, рассказать) об этом, как никто другой.

Читайте по ссылке (librebook.me) =>

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Теги:
коронавирус, карантин, книги, литература

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