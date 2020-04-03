Сохраним самоизоляцию навсегда!

Удаленное занятие йогой по скайпу. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Когда лежишь дома в уединении, мысль невольно движется в сторону обобщений. Надо сказать, что введенные правительствами многих стран самоизоляция и социальное дистанцирование граждан несильно ударили по мне лично. Я никогда особо не любил выходить из дома и встречаться с обывателями. Но в нынешней крайне опасной мировой ситуации хотелось бы задуматься о том, как применить ее с пользой не только для себя, но и для всего общества.

Для этой цели я бы предложил даже в случае маловероятной победы над вирусом о ней не объявлять, информацию о ней засекретить, постепенно введя в общественное мнение представление о том, что эпидемию победить нельзя, и она останется с нами навсегда.

Зачем это нужно? Затронем сначала международные выгоды перманентной эпидемии. Сегодня исследователи-международники, несколько лет назад заметившие тенденцию к деглобализации, с удовлетворением могут отметить, что эпидемия ускорила движение мира в правильном направлении. Назовем это движение возвратом к нормальной жизни от некоего навязываемого нам международными финансовыми кругами псевдоединства, псевдоглобализации и псевдоединомыслия. Границы закрываются, иностранцы высылаются за их пределы, транспортное сообщение с другими странами остановлено, даже внутри государства запрещается передвижение между регионами. Страны и народы возвращаются к своим традициям, борются с вирусом каждый по-своему, кто — палками, кто — намордниками, кто — уговорами, кто — молитвами, а кто — отслеживанием всех контактов и передвижений с помощью дронов. Мы начинаем возвращаться к истинному многообразию от отчуждающего смешения языков и рас и прочего мультикультурализма, которое могло кончиться только печально — как строительство Вавилонской башни, Римской империи, коммунистического рая и тому подобные основанные на человеческой гордыне проекты. Сами собой решатся и вопросы загрязнения среды, так как остановится промышленность. Не надо будет даже вслед за Торо уходить в лес.

В обезлюдевшие города вернутся дикие звери, которые будут набрасываться на пробирающихся в булочную самоизолировавшихся граждан,

что упростит решение и проблемы перенаселения нашей планеты. Друзья девушки Греты будут довольны. Эпидемия, таким образом, наметила нам путь ухода от сильнейшего международного краха, цивилизационного кризиса, отвела нас от грани пропасти. Неужели, покончив с вирусом, мы пойдем дальше по старому пути космополитизма и псевдолиберализма к той же пропасти? Допустить этого нельзя!

Теперь о внутренней ситуации. Я буду говорить о России, хотя в какой-то мере это касается любой страны. Руководство нашей страны вплоть до самого начала эпидемии пыталось найти способ сохранения так долго утверждавшейся стабильности, которую постоянно пытались подорвать отдельные несознательные граждане. Конечно, ясно, что эпидемия дает замечательное основание для контроля над гражданами, необходимого для стабильности. Для оттачивания методов контроля над передвижениями с использованием новых технологий: видеокамеры, QR коды, дроны и т. п., отслеживание контактов каждого инфицированного и изоляция всех, с кем он контактировал, успешно примененные в Китае, Корее и на Тайване, широчайшее использование тестов на зараженность вирусом. Ведь вирус может быть не только биологический, но и нести вредную идеологию, которая требует особо сложного тестирования и соответствующих методов борьбы. Эту систему необходимо сохранить, это понятно всем и даже банально. И все же простой контроль не решит коренных проблем общества. Сохранение эпидемии дает нам шанс решить их все в принципе.

Для этого необходимо только не отменять эпидемию и сохранить самоизоляцию граждан навсегда. Казалось бы, это нанесет вред экономике, но это не так. Наоборот,

экономика станет гораздо более современной, политическая же ситуация стабилизируется навсегда.

Особенно легко новую систему ввести в России — стране — экспортере природных ресурсов.

Итак, граждане навсегда остаются по домам. Конечно, многие производства придется остановить, но в России, по сути, и так ничего не производится, лишь добываются и экспортируются природные ресурсы. Экспорт природных ресурсов необходимо сохранить, все остальные производства закрыть и субсидировать граждан из доходов от экспорта ресурсов, то есть сохранить зарплату. В принципе, эта экономика в России и так работает, однако миллионы граждан ежедневно выходят из дома и делают для вида что-то совершенно экономически ненужное, чтобы просто чем-то занять себя. Поэтому большой перемены с экономической точки зрения не произойдет. Проблема будет лишь в том, что со скуки от сидения дома людям могут лезть в голову всякие вредные мысли. Поэтому необходим, с одной стороны, режим жесткого соблюдения самоизоляции, а с другой — всемерное развитие индустрии развлечений на дому.

Самовольный выход из дома должен быть объявлен тягчайшим государственным преступлением, за несколько самовольных выходов человек должен отправляться на многолетние принудительные работы в сектор добычи полезных ископаемых. Это решает вопрос с трудовыми ресурсами в этой области. С другой стороны, необходимо развивать сектор онлайн-услуг — кино, спектакли, музыка, игры, телепередачи, включая порнографию, ужасы и т. п. Доставка пищи и прочих услуг (в том числе эротических) на дом. Вывоз мусора. Ремонт без переезда. И т. п. Не нужно блокировать интернет, не нужно цензуры, пусть люди смотрят что хотят. Их мнения не имеют значения, если они не могут выходить из домов. Единственное, что нужно жестко блокировать, — это информацию о том, что эпидемии якобы больше нет.

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Конечно, некоторым категориям граждан все же придется выходить из дома и работать, но это будут специальные категории, имеющие разрешение и пропуска государственного образца и занятые в нескольких специальных сферах — правопорядок (обеспечение самоизоляции), сфера услуг (делающая самоизоляцию приемлемой и даже радостной) и сектор IT, обеспечивающий коммуникации самоизолированных.

Этот идеальный мир будет вполне соответствовать мечтам самых передовых философов и экономистов России и мира. Только представьте себе: все услуги переходят в онлайн. Банковские операции, не выходя из дома! Образование — на онлайн-уроках и лекциях, конференции — по Зуму, научные работы, романы и стихи — в электронном виде. При этом не имеет никакого значения, получил ты знания или нет. Все равно ты сидишь дома и применять их особо негде. Оппозиция по телеграму! Любовь по скайпу! И, конечно, полная демократия. Все выборы проводятся онлайн, а итоги подсчитывает робот. Есть множество партий, в том числе оппозиционных, которые активно спорят о том, как лучше обеспечить самоизоляцию и бороться с эпидемией. Есть виртуальный парламент, виртуальный суд и виртуальная прокуратура, которые рассылают свои решения по телеграм-каналам, а работают на удаленке. Есть богатейшая сфера культуры онлайн. Кроме стабильности, все это дает огромную экономию на помещениях, транспорте, дорожном строительстве т. д. Нефти и газа должно хватить. А потом можно продавать воздух (так как нет никакого промышленного загрязнения) и воду из Байкала.

Предлагаю серьезно подумать над всем этим. Адрес не сообщаю, но думаю, что найдут.